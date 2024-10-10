Özel yatırım fonları kripto yatırımlarını artırmaya devam ediyor

Amerika Birleşik Devletleri ve Asya'daki düzenleyici netlik, geleneksel hedge fonların neredeyse yarısını kripto para piyasalarına yönlendirdi. Bloomberg'in raporuna göre, fon yöneticilerinin artan ilgisi, kripto yatırımlarının çeşitlenmesiyle daha fazla güven kazanıyor. Bu durum, yatırımcılar için yeni kapılar açıyor ve potansiyel getirileri artırıyor.

Düzenlemeler Netleştikçe Geleneksel Fonların Kripto İlgisi Artıyor

Son dönemde, ABD ve Asya'da kripto para birimlerine yönelik düzenlemelerin netleşmesi, geleneksel hedge fonlarının bu alana olan ilgisini artırdı. Alternatif Yatırım Yönetimi Derneği ve PwC'nin ortaklaşa yürüttüğü yeni bir araştırma, hedge fon yöneticilerinin neredeyse yarısının artık kripto para piyasalarında faaliyet gösterdiğini ortaya koydu.

Geçtiğimiz yıl yüzde 29 olan bu oran, bu yıl yüzde 47'ye yükseldi. Ankete katılan 100 hedge fon yöneticisinin üçte birinden fazlası, 2022 yılında kripto para piyasalarına giriş yaptıklarını belirtti. AIMA temsilcisi James Delaney, düzenleyici çerçevenin netleşmesinin fonların güvenini artırdığına dikkat çekti.

Araştırma sonuçlarına göre halihazırda kripto para yatırımı yapan hedge fonlarının büyük çoğunluğu, mevcut pozisyonlarını korumayı veya artırmayı planlıyor. Bu fonların üçte ikisi yatırım seviyelerini sabit tutmayı hedeflerken, üçte biri yakın gelecekte risk alma eğiliminde.

Fonların kripto piyasasına giriş stratejileri çeşitlilik gösteriyor. Yöneticilerin yüzde 58'i türev araçları tercih ederken, yüzde 25'i doğrudan spot piyasalarda işlem yapıyor. 2023 yılında spot piyasa işlemlerinde yarıdan fazla düşüş yaşandığı gözlemlendi.

Parataxis Capital Management'dan Edward Chin, kripto piyasalarının geleneksel piyasalara kıyasla daha yüksek getiri potansiyeli sunduğunu vurguladı. Chin, "Kripto piyasasının verimsizliği, geleneksel yatırım stratejilerinin uygulanmasıyla daha yüksek getiriler sağlayabilir." dedi.

Buna rağmen, kripto para birimlerine henüz yatırım yapmamış hedge fon yöneticilerinin dörtte üçünden fazlası, önümüzdeki üç yıl içinde dijital varlıklara yönelme olasılıklarının düşük olduğunu belirtti. Bununla birlikte araştırma sonuçları geleneksel hedge fonlarının çoğunluğunun Bitcoin spot ETF'lerini kendi stratejilerine dahil etmeyi planlamadıklarını gösteriyor.

Öte yandan, Lekker Capital'den Quinn Thompson, 3 Ekim'de Bitcoin'in 61 bin dolar civarında seyretmesinin yatırım için uygun olmadığını söyledi. Thompson, 5 Mart'ta Bitcoin'in 73.700 dolarla rekor kırdığı dönemi örnek göstererek, benzer durumlarda kritik teknik göstergelerin zorlandığını ve fiyatların kısa vadede yükselme eğilimi gösterebileceğini ifade etti.