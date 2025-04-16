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Nasdaq şirketi Bitcoin hazinesini büyütmek için harekete geçti

Nasdaq şirketi Bitcoin hazinesini büyütmek için harekete geçti
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Nasdaq'ta listelenen sağlık teknolojisi firması Semler Scientific (SMLR), Bitcoin alımını finanse etmek amacıyla ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) 500 milyon dolarlık menkul kıymet teklifi sundu. Şirket aynı zamanda Adalet Bakanlığı ile Sahte İddialar Yasası ihlali iddialarını çözümlemek için 29,75 milyon dolarlık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Semler Scientific dosyaladığı S-3 beyanında, şirketin bir veya daha fazla teklifte toplam değeri 500 milyon dolara kadar olan menkul kıymetleri teklif etmeyi ve satmayı planladığı belirtildi. Bu menkul kıymetler, şirketin borç senetlerini, adi hisselerini, birimlerini ve garantilerini içerebilecek. Semler, elde edilecek gelirleri öncelikle Bitcoin alımı dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için kullanmayı hedefliyor. Bu gelişmeler, şirketin kurumsal Bitcoin stratejisindeki kararlılığını gösteriyor.

Semler Scientific ABD Adalet Bakanlığı Anlaşması Sonrası Bitcoin Alımlarını Artıracak

Semler Scientific, Mayıs 2024'te Bitcoin stratejisini benimsediğinden bu yana önemli miktarda kripto varlık biriktirdi. Şirket şu an yaklaşık 266 milyon dolar değerinde 3.192 BTC'ye sahip durumda. Semler'in son Bitcoin alımı, 11 Ocak ile 3 Şubat arasında Bitcoin başına ortalama 101.616 dolar fiyatla gerçekleşen 871 BTC oldu.

Şirket, toplam Bitcoin rezervlerini 280,4 milyon dolar ve Bitcoin başına ortalama 87.854 dolar alış fiyatıyla satın aldığını bildirdi. Bugünkü Bitcoin piyasa fiyatına göre şirketin Bitcoin varlıkları yaklaşık 14 milyon dolarlık gerçekleşmemiş bir zarar gösteriyor.

Semler dosyada "Bitcoin varlıklarımızı uzun vadeli yatırımlar olarak görüyoruz ve Bitcoin biriktirmeye devam etmeyi bekliyoruz." dedi. "Sahip olmayı hedeflediğimiz Bitcoin miktarı için belirli bir hedef belirlemedik ve ek Bitcoin alımlarına girişip girişmemeyi belirlerken piyasa koşullarını izlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Semler'in ayrı bir 8-K dosyası, şirketin ABD Adalet Bakanlığı ile 29,75 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini açıkladı. Bu anlaşma, belirli cihazların pazarlama testlerinde Sahte İddialar Yasası (FCA) ihlallerine ilişkin iddiaları çözecek. Şirket, kripto borsası Coinbase ile bir ana kredi anlaşmasına girdi. Bu anlaşma, şirkete Bitcoin varlıklarını teminat olarak kullanarak nakit ve kripto varlıkları ödünç alma imkanı sağlıyor.

Şirketin kurucusu ve başkanı Eric Semler, X platformunda "Prensipte bir anlaşmaya vardık, daha fazla BTC almak için heyecanlıyız!" açıklamasını yaptı. Google Finance verilerine göre, şirketin hisseleri Salı günü yüzde 0,41 artışla 34,4 dolardan kapandı.

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Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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