Metaplanet Bitcoin rezerv hedefini beş kat artırıyor
Tokyo borsasında işlem gören Japon yatırım şirketi Metaplanet, 2025 yılındaki Bitcoin (BTC) varlıklarını 1.761 BTC seviyesinden 10.000 BTC'ye yükseltmeyi hedefliyor. Şirket CEO'su Simon Gerovich, sermaye piyasası araçlarını kullanarak bu hedefe ulaşmayı planladıklarını duyurdu. Metaplanet'in son Bitcoin alımı Aralık 2024'te 619,7 BTC ile gerçekleşti.
Kripto para piyasalarında kurumsal yatırımcıların ilgisi artmaya devam ederken Metaplanet dikkat çekici bir hamle gerçekleştirdi. Mayıs 2024'te Bitcoin'i stratejik hazine rezerv varlığı olarak benimseyen şirket, yedi ay gibi kısa bir sürede 1.761 BTC'lik yatırım oluşturdu.
Metaplanet Bitcoin Yatırımlarında MicroStrategy Politikasını Takip Ediyor
Metaplanet CEO'su Simon Gerovich, X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaştığı açıklamada şirketin Bitcoin yatırım stratejisini detaylandırdı. Şirket, aralık ayında tahvil ihracı yoluyla 9,5 milyar yen (60,6 milyon dolar) topladı ve bu kaynakla 619,7 BTC satın aldı.
Bitcoin'in 99.472 dolar seviyesinde işlem gördüğü piyasada, Metaplanet'in mevcut Bitcoin varlıkları yaklaşık 175,4 milyon dolara denk geliyor. Şirketin 10.000 BTC hedefine ulaşması durumunda toplam Bitcoin yatırımı 1 milyar doları geçebilir.
BitcoinTreasuries verilerine göre en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumundaki MicroStrategy 446.400 BTC ile zirvede yer alıyor. Metaplanet'in yeni hedefi, şirketi kurumsal Bitcoin yatırımcıları arasında üst sıralara taşıyabilir.