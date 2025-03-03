Mart ayının ilk haftasında takip edilmesi gereken en iyi 3 kripto airdrop'u

Airdrop'lar, ücretsiz token dağıtarak yeni kullanıcılar çekmeyi ve projelerin topluluklarını büyütmeyi amaçlıyor. Biz de bu hafta takip edilmesi gereken 3 büyük airdrop'u sizler için derledik.

1. AGNT Hub

Yapay zeka ve blokzinciri teknolojisini birleştiren merkeziyetsiz bir platform olan AGNT Hub, bu hafta kesinleşen airdrop projelerinden biri. Platform, 30 milyon AGNT tokeni dağıtacağını duyurdu. Bu tokenler, yapay zeka destekli ajanların farklı ortamlarda çalışmasını sağlayacak.

Kripto dünyasında airdrop fırsatlarını takip eden Ben, X hesabından yaptığı paylaşımda "iAgent, airdrop için 30 milyon AGNT ayırdı." ifadelerini kullandı.

Bu airdrop, platformun erken kullanıcılarını ve aktif topluluk üyelerini ödüllendirmeyi amaçlıyor. Katılımcılar, günlük girişler, sosyal medya etkileşimleri, NFT basımları ve platform içi aktiviteler gibi çeşitli görevleri yerine getirerek deneyim puanı (XP) kazanacak.

Airdrop dağıtımında, biriken XP miktarı ödül oranını artırırken, kullanıcıların elde ettiği benzersiz NFT'ler gelecekte ek avantajlar sağlayabilir. Katılım tamamen ücretsiz olup, yalnızca bir kripto cüzdanı bağlamayı ve belirlenen görevleri tamamlamayı gerektiriyor.

Ayrıca, AGNT Hub yaklaşık 5,2 milyon dolar yatırım alarak finansal gücünü artırdı. Yatırımcılar arasında PGgroup ve 10 yılı aşkın blokzincir ve yapay zeka deneyimine sahip bir mühendis ekibi bulunuyor. Airdrop etkinliği, AGNT Hub'ın token üretim etkinliği (TGE) ile aynı döneme denk gelecek.

2. Sedracoin

Bu haftanın dikkat çeken bir diğer airdrop'u Sedracoin. Sedracoin, doğa, maneviyat ve teknolojiyi birleştirerek kullanıcılarına "uyumlu bir dijital ekosistem" sunmayı hedefliyor.

Platformun yerel tokeni SDR, ekosistemde işlemler, stake etme ve çeşitli ödüllendirme mekanizmaları için kullanılıyor.

Sedracoin airdrop etkinliği kesinleşmiş durumda ve bu etkinlik, erken dönem destekçilerine SDR token dağıtmak için Zealy platformu üzerinden yürütülüyor.

Katılımcılar, çeşitli sosyal medya görevlerini tamamlayarak XP kazanıyor. Bu puanlar, kullanıcının ödül alıp alamayacağını ve airdrop'tan ne kadar token kazanacağını belirleyecek.

Sedracoin ekibi, X hesabından yaptığı duyuruda "Sedra Airdrop Etkinliğine katıl! Zealy görevlerini tamamlayarak SDR tokenleri ve özel ödüller kazan!" ifadelerine yer verdi.

Airdrop, topluluk katılımını ve marka bilinirliğini artırmaya odaklanıyor. Bu nedenle, katılımcıların farklı sosyal medya platformlarında etkileşimde bulunması gerekiyor.

3. Lens Protocol

Airdrop listesinde dikkat çeken bir diğer proje ise Lens Protocol. Bu platform, 46 milyon dolarlık yatırım alarak dikkatleri üzerine çekti ve yatırımcıları arasında eski Coinbase CTO'su Balaji Srinivasan, Delphi Ventures ve USD Coin (USDC) ihraççısı Circle bulunuyor.

Henüz kesinleşmemiş olsa da, Lens Protocol'un büyük bir sosyal medya takipçi kitlesine sahip olması, ekosistem aktiviteleri ve yatırım turları, olası bir airdrop'a dair güçlü sinyaller veriyor.

Den Da isimli bir NFT geliştiricisi, "Lens Protocol Testnet artık yayında, artık Reputation Score'unuzu mint edebilirsiniz" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Projeye dair gelişmeler, bir puan bazlı sistem ya da erken kullanıcılar için geriye dönük bir ödüllendirme modeli (retroactive rewards) olabileceğini gösteriyor. Katılımın, Lens Profile NFT sahipliği ve Lenster, Lenstube, Hey gibi platformlarla etkileşimde bulunmayı içerebileceği belirtiliyor. Ayrıca, zkSync tabanlı Layer 2 çözümü olan Lens Chain'deki testnet faaliyetleri de airdrop dağıtımına dahil olabilir.

Spekülasyonlara göre, airdrop ödüllerinin bin dolar ile 10 bin dolar arasında değişebileceği öne sürülüyor. Bu tahminler, daha önce gerçekleşen Aptos ve Blur airdrop'larına dayanıyor. Ancak, bu rakamlar tamamen piyasa koşullarına ve token lansmanına bağlı olduğu için kesin bir açıklama henüz yapılmadı.

Katılım, küçük işlem ücretleri dışında büyük ölçüde ücretsiz. Ancak, Lens Profile NFT'sine sahip olmayan kullanıcılar, OpenSea gibi pazaryerlerinden yaklaşık 0.1 ETH (250-300 dolar) karşılığında bu NFT'yi satın alabilir.