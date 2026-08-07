Kritik veri açıklandı: Bitcoin 65 bin doları geçti

En büyük kripto para, cuma günü yaklaşık yüzde 2 yükselerek 65.200 dolar civarında işlem gördü. Tarım dışı istihdamın temmuzda 80 bin artması beklenirken, istihdam 23 bin azaldı. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), haziran rakamını da 57 binden 20 bine indirdi. İşsizlik oranı ise yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e düştü. Capital.com kıdemli analisti Kyle Rodda, "Bu büyük bir sürpriz ve piyasaların eylül faiz artışını tamamen fiyatlamaktan vazgeçmesine yol açabilir." dedi. Dolar gerilerken değerli metaller yükseldi.

Rodda, işsizlik oranındaki düşüşü raporun en yanıltıcı ayrıntısı olarak nitelendirdi. Analiste göre bu düşüş, gerçek bir iş gücü piyasası güçlenmesinden çok iş gücüne katılımın azalmasından ve ayrı bir anketten kaynaklanıyor. Rodda ayrıca yapay zekanın işe alımlar üzerinde iz bırakmaya başlayıp başlamadığını, işverenlerin çalışan yerine otomasyonu ikame edip etmediğini uzun vadeli bir soru olarak gündeme getirdi.

ZAYIF VERİ FED'LE ÇARPIŞTI

Rapor, Fed Başkanı Kevin Warsh yönetiminde neredeyse tamamen enflasyona odaklanmış bir merkez bankasının önüne geldi. 21Shares makro direktörü Stephen Coltman, "Warsh'ın başkanlığından bu yana odak tümüyle enflasyondaydı ve Fed'in istihdam hedefi neredeyse hiç konuşulmadı. Bugün bu değişiyor." dedi. Coltman'a göre temmuz verileri, haziran verisindeki hayal kırıklığı ve aşağı yönlü revizyonlarla birleşince faiz artışını savunan komite üyelerinin elini zayıflatıyor. Buna karşın herkes verinin Warsh'ı yönlendireceğini düşünmüyor. Merkeziyetsiz işlem platformu Theo'nun yatırım direktörü Iggy Ioppe, petrol yükselişi ile Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'deki sevkiyat riskleri enflasyon tablosunu karışık tutarken Warsh'ın tek bir veriyle fikrini değiştirmeyeceğini savundu. Ioppe'ye göre Bitcoin dahil riskli varlıklar Fed'in hareketsizliğinden orta vadeli destek almayı sürdürüyor, ancak jeopolitik ve enerji riskleri yükselişi sınırlıyor.

RALLİ İÇİN VOLATİLİTENİN DURULMASI GEREKEBİLİR

Bazı analistler zayıf verinin tek başına net bir yükselişin yolunu açmayacağını vurguluyor. Bitget Research baş analisti Ryan Lee, Bitcoin'in genel piyasa tepkisinden ayrışmasının olası olmadığını, sert bir aşağı yönlü sürprizin iyimserlik yerleşmeden önce güvenli limana kaçışı tetikleyebileceğini belirtti. Lee, "Kalıcı bir yükseliş, ancak volatilite zayıf pozisyonları temizledikten sonra gelir." dedi. Analiste göre hareketin kalıcı olup olmayacağı sonraki enflasyon verilerine, Fed'in iletişimine ve likidite koşullarına bağlı. Lee, bu raporun Jackson Hole mesajları ve eylül kararı için tonu belirlediğini ekledi.

ETH BTC'DEN DAHA GÜÇLÜ PERFORMANS GÖSTERİYOR

Bitcoin cuma günü kısa süreliğine 65 bin doların altına indikten sonra veri açıklamasının ardından toparlandı. 21Shares kıdemli kripto araştırma stratejisti Matt Mena'ya göre kripto para şimdi 66 bin doları yeniden test etmeye hazırlanıyor. Mena, Ethereum'un da güçlü bir göreli performans sergilediğini ve kritik 2 bin dolar direncini yeniden almayı hedeflediğini belirtti.

Mena, Ethereum'un Ağustos 2025'ten bu yana en iyi ayında yüzde 18,5 getiri sağladığını ve Ethereum ETF'lerinin 350 milyon doları aşan giriş çektiğini aktardı. Bu performansla Ethereum, S&P 500 endeksini 18,3 puan, Nasdaq-100 endeksini ise 25 puan geride bıraktı. Mena, bir yıl süren düşüşün ardından ETH/BTC oranının dip yaptığını ve mevsimselliğin güçlü bir ikinci yarıya işaret ettiğini söyledi. Analiste göre Bitcoin üçüncü çeyrekte ortalama yüzde 5,8, dördüncü çeyrekte ise yüzde 66,7 getiri sağladı. Makro veriler nötr kaldığı sürece Bitcoin'in yıl sonuna kadar 100 bin dolara yönelmesi mümkün görünüyor.

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