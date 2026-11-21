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Bitcoin (BTC) cuma günü temmuzdan bu yana ilk kez 60 bin doların altına indi, cumartesi sabahı ise 55 bin 100 dolara kadar geriledi. Kripto para böylece Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

BİTCOİN HAFTADA YÜZDE 14 DÜŞTÜ

Bitcoin, 14 Kasım'daki yaklaşık 65 bin 300 dolarlık açılış seviyesine göre haftada yüzde 14'ü aşan kayıpla üst üste yedinci haftalık düşüşüne yöneldi. Kripto paranın son bir aydaki kaybı da yüzde 30'u aştı.

Toplam kripto piyasa değeri 2,2 trilyon dolara gerilerken Bitcoin'in piyasadaki payı yüzde 54,5 oldu. Fiyat 60 bin doların altına inerken 1 milyar doları aşan yükseliş yönlü pozisyon zorla kapatıldı.

ALTCOİNLERDE YÜZDE 15'İ AŞAN KAYIPLAR

Ethereum (ETH) cuma günü 1700 dolarlık desteği kırdı ve cumartesi sabahı 1535 dolara kadar geriledi. Ethereum yılbaşından bu yana yüzde 45 değer kaybetti.

XRP haftayı yüzde 10,6 kayıpla 0,90 dolar civarında geçirdi. Dogecoin (DOGE), Zcash (ZEC) ve Monero (XMR) gibi kripto paraların haftalık kaybı ise yüzde 15'i aştı.

ETF'LERDEN 1,12 MİLYAR DOLAR ÇIKTI

ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri haftaya 7,9 milyon dolarlık girişle başladı, sonraki üç günde ise toplam 1,13 milyar dolar çıkış yaşandı. Pazartesiden perşembeye net çıkış 1,12 milyar dolara ulaştı.

Perşembe günkü 582 milyon dolarlık çıkışın 541 milyon doları BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonundan geldi. Bu, fonun Ocak 2024'te işlem görmeye başlamasından bu yana en büyük günlük çıkışı oldu.

Fonlardan 2-6 Kasım ve 9-13 Kasım haftalarında da 1 milyar doları aşan çıkış yaşanmıştı. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi ise cumartesi 7'ye inerek şubattan bu yana en düşük seviyesini gördü.

NASDAQ HAFTADA YÜZDE 10 GERİLEDİ

Yapay zeka şirketlerine yönelik değerleme kaygıları ABD borsalarını da vurdu. Nasdaq haftayı yüzde 10,02, S&P 500 yüzde 8,61, Dow Jones yüzde 8,02 kayıpla kapattı.

Nvidia'nın hissesi haftada yüzde 23 değer kaybederek Ekim 2008'den bu yana en kötü haftasını yaşadı. Yapay zeka şirketi Anthropic ise perşembe günü Nasdaq'ta 83 dolarlık halka arz fiyatının yüzde 34 üzerinde, 111,50 dolardan işlem görmeye başladı.

Şirket halka arzda 81,34 milyar dolar topladı. Hisse ilk günü 97,17 dolardan kapattı, cuma günü de düşüşünü sürdürdü.

SENATO'DAN TAHMİN PİYASALARINA SINIR

ABD Senatosu, tahmin piyasalarındaki bazı sözleşmeleri kısıtlayan DEATH BETS Yasası'nı 19 Kasım'da sesli oylamayla kabul etti. Tasarı, kayıtlı kuruluşların terör, suikast, savaş ya da ABD askeri operasyonlarına doğrudan dayanan sözleşmeleri listelemesini ve takasını yasaklıyor.

Tasarının yasalaşması için Temsilciler Meclisi ile Senato'nun aynı metinde uzlaşması gerekiyor. Mecliste mart ayında sunulan benzer tasarı eski ifadeleri içeriyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), aylık en az yüzde 6 getiri vaat ettiği öne sürülen Backward Hat Capital'ın varlıklarını dondurdu. SEC, şirketin yapay zeka destekli kripto stratejisiyle yaklaşık 560 milyon dolar toplayıp 250 milyon doları aşan kısmını eski yatırımcılara ödediğini iddia ediyor.