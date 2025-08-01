Kripto sektöründe siber saldırılar 142 milyon dolar kayba yol açtı

Temmuz 2025 döneminde kripto para piyasası, art arda yaşanan siber saldırılarla bir kez daha büyük bir sınavdan geçti. Farklı platformlara yönelik yapılan saldırılar, sektörde güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Sadece bir ayda kaybedilen toplam tutarın 142 milyon dolara ulaşması, yatırımcıların ve sektör temsilcilerinin dikkatini sektördeki güvenlik açıklarına çevirdi.

Kripto Para Piyasasında Tehditler Artmaya Devam Ediyor

Piyasa raporlarına göre Temmuz 2025'te kripto para sektöründe, 17 ayrı siber saldırı sonucunda toplam 142 milyon dolar kayıp yaşandı. Bu rakam, bir önceki aya kıyasla yüzde 27'lik bir artışa işaret etse de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46'lık bir azalma gösterdi.

Ayın en büyük siber saldırısı, 18 Temmuz'da Hindistan merkezli CoinDCX borsasında yaşandı. Platformda tespit edilen sofistike sunucu ihlali nedeniyle toplam 44 milyon dolar değerinde dijital varlık çalındı; olayla bağlantılı bir çalışan ise tutuklandı.

Ayın ikinci en büyük saldırısı merkeziyetsiz finans (DeFi) platformu GMX'te gerçekleşti. 11 Temmuz'da saldırganlar platformdan 40 milyon dolar değerinde kripto para ele geçirdi. Ancak olaydan birkaç gün sonra, çalınan varlıkların iade edildiği bildirildi.

16 Temmuz'da, BigONE isimli borsanın sıcak cüzdan altyapısı üçüncü taraf bir saldırıya uğradı ve en az 27 milyon dolar kaybedildi. 24 Temmuz'da ise WOO X kripto platformu, bir ekip üyesine yönelik sosyal mühendislik ve oltalama (phishing) saldırısı sonucunda 14 milyon dolar zarara uğradı. Saldırganlar, ekip üyesinin cihazını ele geçirerek geliştirme ortamına erişim sağladı ve iki saat boyunca çok sayıda şüpheli transfer gerçekleştirdi. Platform, saldırının hızlıca tespit edilmesiyle birlikte sistemden daha fazla varlık kaybını engelledi; etkilenen kullanıcıların bakiyeleri şirket hazinesinden karşılandı.

Raporlar, bu saldırıların çoğunda Bitcoin, Ether, BNB ve Arbitrum gibi farklı Blockchain ağlarının hedef alındığını ortaya koyuyor. Sektör uzmanlarına göre son dönemde siber saldırılar yalnızca akıllı sözleşmelerdeki açıklarla sınırlı kalmıyor. Arka uç altyapılar ve insan kaynaklı güvenlik zafiyetleri de yoğun şekilde hedef alınıyor. Uzmanlar, kripto projelerinde sadece zincir üstü (onchain) değil, zincir dışı (offchain) altyapı ve süreçlerde de güçlü güvenlik önlemleri alınması gerektiğini vurguluyor.