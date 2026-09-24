Kripto piyasasında faiz baskısı büyüyor

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Bitcoin, hafta içinde 87 bin doların üzerine çıktıktan sonra 24 Eylül'de 84 bin doların altına çekildi. Yazım sırasında yaklaşık 83 bin 500 dolardan işlem gören kripto paranın son 24 saatteki kaybı yüzde 2,8 oldu. Günlük düşüşe rağmen haftalık kazancı yüzde 9,3 seviyesinde kaldı.

Geri çekilme, ABD tahvil piyasasındaki satışlarla aynı döneme denk geldi. ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi 23 Eylül'de gün içinde yüzde 5,13'e ulaşarak 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bir önceki günü yüzde 4,96'da tamamlayan getiri, çarşamba kapanışında yüzde 5,11 oldu.

EKİM İÇİN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Piyasada ekim ayı için faiz artışı ihtimali, faizin sabit tutulması beklentisinin önüne geçti. CME FedWatch verilerine göre ABD Merkez Bankasının (Fed) 28 Ekim toplantısında faizi 0,25 puan artırma olasılığı yüzde 70,9 olarak fiyatlandı. Bir hafta önce bu oran yüzde 55,4 seviyesindeydi.

Olası artış, mevcut yüzde 3,75-4 aralığındaki politika faizini yüzde 4-4,25 aralığına taşıyacak. Faizin değişmeden kalmasına verilen olasılık ise yüzde 29,1 oldu. Vadeli işlem fiyatlarından hesaplanan bu oranlar, Fed'in kesinleşmiş kararını değil yatırımcıların beklentisini gösteriyor.

Tahvil getirilerindeki yükseliş, yatırımcılara kripto paralar gibi yüksek oynaklığa sahip varlıklara alternatif sunuyor. Daha yüksek faiz beklentisi de borçlanma maliyetleri üzerinden riskli yatırımlara ayrılan parayı sınırlayabiliyor. Güçlü ABD ekonomik verileri ve petrol fiyatlarındaki artış, para politikasının gevşeyeceğine yönelik beklentileri zorlaştıran unsurlar arasında yer alıyor.

ALTCOİNLERDE KAYIPLAR BÜYÜDÜ

Satışlar Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Ethereum son 24 saatte yüzde 3,2 gerileyerek yaklaşık 2 bin 650 dolara indi. Solana yüzde 3,4 kayıpla 113,4 dolar civarında işlem gördü.

XRP ve Dogecoin'deki düşüşler daha sert oldu. XRP yüzde 8 değer kaybederek 1,47 dolara çekilirken Dogecoin'deki kayıp yüzde 7,2'ye ulaştı. Buna karşılık Litecoin, yüzde 6,4 yükselişle yaklaşık 66,5 dolardan işlem görerek genel tablodan ayrıştı.