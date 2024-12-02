Kripto para piyasalarında muhteşem kasım rüzgarı

Kasım ayı, kripto para ekosisteminde önemli değişimlere sahne oldu. Binance, 986 milyar dolarlık işlem hacmiyle toplam piyasanın yüzde 36'sını oluşturdu. Crypto.com, Upbit ve Bybit gibi diğer büyük borsalar da her biri 200 milyar doları aşan işlem hacimleriyle dikkat çekti.

Trump Zaferi Sonrası Kripto Para Varlıklar Tarihi Zirvede

Kripto para pazarı Kasım ayında tarihi bir dönüm noktasını geride bıraktı. Spot işlem hacmindeki artış, bir önceki ayın iki katından fazlasına ulaştı. Bitcoin ve Ethereum vadeli işlem hacimleri de benzer bir yükseliş gösterdi.

Siyasi gelişmeler kripto varlıkların değer kazanmasında önemli rol oynadı. Trump'ın seçim zaferi ve Gensler'ın ayrılık kararı, yatırımcı güvenini artırdı.

GMCI 30 endeksi yüzde 62,3'lük bir artış kaydetti. Solana (SOL) da bu süreçte yeni bir zirve test etti. Piyasa uzmanları, kripto varlıklara yönelik ilginin artarak devam edeceğini öngörüyor.