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Kripto para borsası Coinbase ve SEC arasındaki hukuk savaşı yeni boyut kazandı

Kripto para borsası Coinbase ve SEC arasındaki hukuk savaşı yeni boyut kazandı
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New York Güney Bölgesi Mahkemesi hâkimi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Coinbase'e karşı açtığı davanın temyize gitmesine onay verdi. Nadiren kabul edilen ara temyiz başvuruları arasında yer alan bu karar, kripto para dünyasında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

SEC'in kripto para piyasalarına yönelik düzenleyici baskısı önemli bir engelle karşılaştı. Hâkim Katherine Polk Failla'nın salı günü açıkladığı karar, kripto varlıkların menkul kıymet olarak sınıflandırılmasında kullanılan Howey Testi'nin uygulanması konusundaki görüş ayrılıklarını vurguladı.

Coinbase Hukuk Mücadelesinde Önemli Zafer Kazandı

New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi Hâkimi Katherine Polk Failla, Coinbase'in ara temyiz başvurusunu onayladı. Bu gelişme SEC'in borsaya karşı açtığı davanın duraklamasına neden oldu.

SEC, Coinbase'i 2023 yılında kayıtsız borsa, broker ve takas kurumu olarak faaliyet gösterdiği iddiasıyla dava etmişti. Düzenleyici kurum ayrıca Coinbase'in staking ve cüzdan hizmetlerini de mercek altına almıştı.

Coinbase, nisan ayında temyiz başvurusunu gerçekleştirdi. Şirketin avukatları, 27 sayfalık başvuruda SEC Komiserleri, yasa koyucular ve mahkemelerin Howey Testi'nin kripto işlemlere uygulanması konusunda görüş ayrılıklarına düştüğünü belirtti.

Hâkim Failla, kararında Howey Testi'nin kripto varlıklara uygulanmasının İkinci Daire için "ilk izlenim oluşturan zor bir konu" olduğunu aktardı. Mahkeme, SEC'in kripto varlıklara yaklaşımına yönelik eleştirileri onaylamasa da çelişkili kararların İkinci Daire'nin rehberliğini gerektirdiğini söyledi.

Coinbase Baş Politika Yetkilisi Faryar Shirzad, bu kararı SEC liderliğinin belirsizlik ve karışıklık yaratma çabasına karşı bir darbe olarak nitelendirdi.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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