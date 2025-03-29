Kripto Fiyat Analizi 29 Mart: ETH, XRP, ADA, BNB ve TON

Ethereum (ETH)

Haftanın başında, Ethereum güzel bir toparlanma hareketi yaptı, ancak fiyat 2.000 dolar seviyesine geldiğinde boğa momentumunun hızla durduğu görüldü. Satıcılar bu seviyede geri dönerek ETH'yi gerilemeye itti ve ETH haftayı yüzde 3'lük bir kayıpla kapattı.

Fiyatın 2.000 dolar seviyesinin üzerinde kalamaması, ayıların hala kontrolü elinde tuttuğunu gösteriyor. Ayılar, bir sonraki adımda 1.800 dolarlık önemli destek seviyesini kırmayı hedefleyebilirler.

İleriye dönük olarak, Ethereum bir düşüş trendinde kalmaya devam ediyor. Fiyat, daha yüksek bir zirve ya da daha yüksek bir dip yapmayı başaramadı ve önemli desteğin yeniden test edilmesi muhtemel görünüyor. Alıcılar, fiyatın daha düşük seviyelere inmeyi engellemek için 1.800 doları savunmak zorunda.

Ripple (XRP)

XRP, Ethereum ile benzer bir durumda. Son toparlanma hareketi 2,6 dolarda zirve yaptı, ancak satıcılar geri dönerek fiyatı geri çekti ve XRP haftalık bazda yüzde 7'lik bir kayıp yaşadı.

Grafikteki en önemli destek seviyesi 2 dolarda bulunuyor. Bu seviyede alıcılar her zaman geri dönerek savunma yapıyor. XRP, bu seviyenin zaten yedi kez test edilmesi nedeniyle zorlu bir duruma gelebilir. Yeni bir deneme, satıcılar için bu seviyeyi kırmak adına bir fırsat oluşturuyor.

İleriye dönük olarak, XRP şu anda zayıf görünüyor ve satıcıların baskısını aşmakta zorlanıyor. Alıcıların 2 dolarda geri dönmesi umuluyor, aksi takdirde fiyat 1,6 dolara hızlı bir şekilde düşebilir.

Cardano (ADA)

ADA son üç haftadır yatay hareket ediyor ve fiyat sıkışmış bir aralıkta kalmış durumda. Bu nedenle haftayı yüzde 1,5'lik bir kayıpla kapattı. Bu önemli olmasa da, bu konsolidasyon dönemi daha büyük bir harekete işaret edebilir.

En önemli destek seviyesi 0,64 dolarda, ana direnç ise 0,9 dolarda yer alıyor. Eğer ADA alıcıları geri dönmezse, destek seviyesi yakında baskı altında kalabilir. Bu seviyenin tutmaması durumunda boğalar, bir sonraki destek seviyesi olan 0,5 dolara geri çekilebilirler.

İleriye dönük olarak, Cardano şu anda nereye yönelmek istediği konusunda net bir ipucu vermiyor. Fiyatın net bir yön seçmesini beklemek, bir sonraki hamleyi düşünmeden önce daha doğru olacaktır.

Binance Coin (BNB)

Binance Coin (BNB), fiyatını sabit tutmayı başardı ve geçen haftaya benzer şekilde hareket etti. Diğer altcoinlerin kırmızıda olduğu göz önüne alındığında, BNB iyi performans gösterdi ve 600 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı başardı. Bu, önemli bir destek seviyesi.

Mevcut direnç 700 dolarda bulunuyor. Eğer alıcılar BNB'yi 600 doların üzerinde tutmaya devam ederse, bu kripto paranın gelecekte bu ana direnci test etme şansı yüksek.

İleriye dönük olarak, BNB, çoğu altcoine kıyasla daha güçlü görünüyor ve 2024 Nisan ayından bu yana 600 dolar civarında konsolide oluyor. Sonunda, fiyat bu aralığı terk edecektir ve umarız bu hareket yukarı yönlü olur ve 794 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) test eder.

Toncoin (TON)

Toncoin, haftayı yüzde 10'luk bir fiyat artışıyla yeşilde kapatan tek kripto para birimi oldu. Şu anda çoğu altcoin kırmızıda iken bu gerçekten etkileyici bir performans.

Bu performans, alıcıların 3,75 dolardaki direnci kırıp, burayı ana destek haline getirmesiyle geldi. Rally sırasında TON 4 dolara kadar yükseldi ve bir sonraki önemli direnç seviyesi 4,62 dolarda bulunuyor.

İleriye dönük olarak, Toncoin rallysine devam edebilir, ancak genel piyasa biraz düşüş eğilimindeyse bu artış sürdürülebilir olmayabilir. Fiyat 4 doların üzerinde olduğunda dikkatli olmak en iyisi olacaktır, çünkü TON geri çekilme yaşayabilir.