Trump'ın Kripto Düzenleme Yuvarlak Masası nedir?

Kripto Görev Gücü Yuvarlak Masası Nedir?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından kurulan Kripto Görev Gücü, kripto varlıklarla ilgili önemli düzenleyici sorunları ele almak için bir dizi yuvarlak masa toplantısı düzenleyecek. Bu etkinliklerin amacı, ABD'deki kripto düzenlemelerini yeniden gözden geçirmek ve merkeziyetsiz dijital varlıkların menkul kıymet ya da emtia olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmadığına dair netlik sağlamak olacak.

Başkan Donald Trump'ın kripto dostu yaklaşımıyla, mevcut SEC, daha katılımcı ve yapıcı bir düzenleyici tutum benimsemiş gibi görünüyor.

SEC Kripto Görev Gücü Nedir?

Geçici Başkan Mark T. Uyeda, SEC Kripto Görev Gücü'nü 21 Ocak 2025'te, kripto varlıkları için kapsamlı ve net bir düzenleyici çerçeve geliştirmek amacıyla kurdu. Komiser Hester Pierce, bu operasyonu yönetiyor.

Pierce, "Görev Gücü, bu düzenleyici çerçeveyi geliştirirken dolandırıcılığa karşı koruma önlemlerini dikkatle değerlendirecek. Komisyon, yetki alanımızın dışında kalan bir dolandırıcılık tespit ederse, bu durumu ilgili düzenleyiciye iletebilir. Eğer bu durum, herhangi bir düzenleyicinin yetki alanına girmiyorsa, Komisyon bunu Kongre'ye bildirebilir." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kripto Düzenleme Yuvarlak Masası Konuşmacıları

Etkinliğe Paredes Strategies LLC'nin kurucusu Troy Paredes başkanlık etti. İlk yuvarlak masada konuşanlar arasında kripto sektörünün farklı alanlarından birçok yönetici ortak, genel danışman, hukuk profesörü ve sektör uzmanı yer aldı.

Collins Belton (Brookwood P.C., Yönetici Ortak)

Sarah Brennan (Delphi Ventures, Genel Danışman)

Chris Brummer (Georgetown Hukuk Fakültesi, Finansal Teknoloji Profesörü)

Lewis Cohen (CahillNXT, Eş Başkan)

Coy Garrison (Steptoe, Ortak)

Teresa Goody Guillen (BakerHostetler, Ortak)

Miles Jennings (a16z crypto, Genel Danışman)

Lee Reiners (Duke Finansal Ekonomi Merkezi, Ders Veren Öğretim Üyesi)

Merkezi, Ders Veren Öğretim Üyesi) Benjamin Schiffrin (Better Markets, Menkul Kıymet Politikası Direktörü)

Rodrigo Seira (Cooley LLP, Özel Danışman)

John Reed Stark (John Reed Stark Consulting LLC, Kurucu)

Kripto Düzenleme Yuvarlak Masası'nın Hedefleri

SEC Kripto Yuvarlak Masası'nın temel hedeflerinden biri, dijital varlıklarla ilgili düzenleyici soruları ele almaktı. Bunların başında ise SEC'nin mevcut yasal düzenlemeler altında kripto varlıkları denetlemedeki rolünün belirlenmesi yer alıyordu.

Komiser Hester Peirce, bunu kısa ve öz bir şekilde şu şekilde ifade etti: "Birincisi, kripto varlıkları, mevcut yasalar altında SEC'nin yetki alanında menkul kıymet olarak sınıflandırılmalı mı? İkincisi, böyle olmalı mı?"

Birçok anlaşmazlık noktası olsa da, konuşmacıların çoğu daha net ve tutarlı düzenlemelerin gerekli olduğu konusunda hemfikirdi. Düzenlemelerin iyileştirilmesi gerektiği gibi, tartışmalara damgasını vuran diğer bazı konular ise şunlardı:

Merkeziyetsizlik eşikleri

Staking ve getiri sağlayan ürünler

Yatırım sözleşmeleri

Kullanım token'ları

Yenilik üzerindeki etkisi

Menkul kıymet ile emtia sınıflandırması

Stablecoin'ler

Howey Testi

Katılımcılar, düzenleyici netlik ihtiyacını kabul ettiler; ancak çoğu, eski yasal standartların en son teknolojilere uygulanmasının yorumlama zorlukları yarattığını belirtti. SEC Komiseri Mark Uyeda da buna değindi:

"Bu anlaşmazlık, özellikle 1946'daki SEC vs. W.J. Howey Company davasında Yüksek Mahkeme tarafından belirlenen yatırım sözleşmesinin kripto varlıklarına uygulanması konusunda en belirgin şekilde yaşanıyor. Howey sonrası yıllarda, temyiz mahkemeleri, bu karara ilişkin çeşitli incelikler ve diğer unsurlar hakkında farklı görüşlere sahip."

Göz Ardı Edilen Konular ve Pratik Yönlendirme Çağrıları

Daha az dikkat çeken bir konu ise ortak girişim kavramıydı. Avukat Lewis Cohen, bunun, kripto varlıkların menkul kıymet olarak kabul edilip edilmediğini anlamak için önemli olduğunu vurguladı.

Tartışmalar sona ererken, birçok katılımcı, teorik tartışmaların ötesinde pratik düzenleyici rehberliğe duyulan ihtiyacı vurguladı. Sara Brennan, eski çerçevelere dayanmaktan "düzenleyici borç" doğduğunu savundu.

Ayrıca geçici çerçeveler önererek, token'ların doğrudan emtia benzeri olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, bunların nasıl yapılandırıldığı ve kullanıldığının göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti. Token'ların, geleneksel menkul kıymetlere göre yatırımcılara daha az koruma sunduğuna da dikkat çekti.

Collins Belton da, kripto varlıklar için net düzenleyici rehberlik sağlama fikrinin karmaşık olduğu görüşüne karşı çıktı. Bu yöndeki tereddütleri reddederek, bunun tamamen mümkün ve gerekli olduğunu savundu.

Birlikte, bu eleştiriler, düzenleyici netliğin yatırımcıları koruma açısından hem aciliyetini hem de uygulanabilirliğini vurguladı.

Kripto Görev Gücü Yuvarlak Masası Neden Önemli?

Nadir olarak, hükümet düzenleyici organları kamuoyuna politika kararları hakkında açıkça danışır. Bu tür tartışmalar genellikle şirketleri veya çıkar gruplarını temsil eden lobiciler tarafından domine edilir.

Kripto Görev Gücü Yuvarlak Masası, önemli bir değişimi işaret ediyor; yasa yapıcılar, düzenleyici süreçte şeffaflık ve katılımcılığı benimseyerek kripto alanında daha demokratik bir politika yapımına doğru anlamlı bir adım atıyorlar. Ayrıca, düzenleyici belirsizliği netleştirmek için çok ihtiyaç duyulan bir platform sağlayarak, piyasa istikrarı ve yatırımcı güveni için kritik bir adım atılıyor.

Buna ek olarak, ABD'nin küresel finansal etkisi göz önüne alındığında, kripto politikası için küresel bir standart belirleyebilir ve diğer ülkeleri de takip etmeye zorlayabilir.