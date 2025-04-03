Kripto dünyası şokta: Trump tarifeleri piyasaları darmadağın etti

Küresel kripto piyasalarında sert bir düşüş yaşanırken, Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 25 seviyesine gerileyerek "Aşırı Korku" bölgesine girdi. Bu düşüşün, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni "Kurtuluş Günü" tarifeleriyle doğrudan bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Yatırımcılar, özellikle Çin'e yüzde 54'e varan tarifelerin uygulanacak olmasıyla tedirginlik yaşıyor.

Trump'ın Tarife Hamlesi Bitcoin ve Altcoinleri Vurdu

Kripto piyasalarındaki tedirginlik, Trump'ın sürpriz tarife hamlesinin ardından tırmandı. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi bir günde 19 puan birden düşerek 25 seviyesine geriledi ve piyasayı "Aşırı Korku" bölgesine sürükledi. Bu keskin düşüş, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da açıkladığı yeni "Kurtuluş Günü" tarifeleri sonrasında gerçekleşti.

Trump'ın açıkladığı tarife paketi, ithalata yüzde 10'luk temel vergi getirirken, belirli ülkelere çok daha yüksek oranlar uygulanacak. Çin'e yönelik tarifeler, mevcut yüzde 20'lik vergi ile yeni getirilen yüzde 34'lük oranın birleşmesiyle toplam yüzde 54'e ulaşacak. Avrupa Birliği yüzde 20 tarife ile karşı karşıya kalırken, Vietnam yüzde 46, Tayvan yüzde 32, Hindistan yüzde 26 ve Japonya yüzde 24 oranında vergiye tabi tutulacak.

Kanada ve Meksika şimdilik yüzde 10'luk temel tarifeden muaf tutuldu. Trump'ın bu iki ülkeye başlangıçta uyuşturucu kaçakçılığı ve suçla mücadele gerekçesiyle koyduğu yüzde 25'lik vergileri kaldırması durumunda bu muafiyet değişebilecek.

Trump ayrıca yabancı ülkelerde üretilen tüm otomobillere 4 Nisan gece yarısı yürürlüğe girecek yüzde 25'lik gümrük vergisi getirdi. Yatırımcılar bu karara şüpheyle yaklaşırken, Trump bu önlemlerin Amerikan endüstrilerini koruyacağını ve tüketiciler için daha düşük fiyatlara yol açacağını iddia etti.

Tarife açıklamasının ardından finansal piyasalarda sert düşüşler yaşandı. ABD borsalarında Dow vadeli işlemleri 1.000 puandan fazla değer kaybederken, S&P 500 ve Nasdaq'ta da önemli düşüşler gözlendi. Kripto piyasaları da benzer tepki verdi.