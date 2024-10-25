Kripto dolandırıcılığında alarm zilleri çalıyor: Soruşturmalar artıyor

Kripto para dünyasındaki teknolojik gelişmeler, dolandırıcılık vakalarında artışı da beraberinde getirdi. NASAA'nın 49 üye yargı bölgesinden toplanan veriler, 2023'te açılan soruşturmaların büyük çoğunluğunun teknoloji ve dijital varlıklarla ilgili olduğunu gösteriyor.

Kripto Para Dolandırıcılıkları Rekor Kırdı

Wisconsin Finansal Kurumlar Departmanı menkul kıymetler bölümü yöneticisi Leslie Van Buskirk, teknoloji ve sosyal medyanın dolandırıcılar için yeni fırsatlar yarattığını vurguladı. İncelenen vakalar arasında 144 staking ve 205 sosyal medya dolandırıcılığı bulunuyor.

NASAA'nın 2024 yaptırım raporuna göre uzun vadeli güven dolandırıcılığı özel bir endişe kaynağı olarak öne çıkıyor. Bu yöntemde dolandırıcılar, yatırımcıların güvenini sistematik olarak kazanıp büyük miktarda para topladıktan sonra sırra kadem basıyor.

Düzenleyiciler ayrıca staking hizmetlerinin kayıtsız menkul kıymet teklifi olarak değerlendirildiğini belirtti. SEC de bu görüşü destekleyerek bazı staking programlarını kayıtsız menkul kıymetler olarak nitelendiriyor.

SEC, 2025 İnceleme Öncelikleri Raporu'nda kripto varlıklara odaklanacağını açıkladı. Kurum özellikle spot Bitcoin ve Ethereum borsada işlem gören ürünleri yakından takip edecek.