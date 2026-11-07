Komşuda kripto para kazançlarına vergi

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Yunanistan Parlamentosu, kripto para kazançlarına yüzde 10 vergi getiren yasayı kabul etti. 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek düzenleme, ülkede dijital varlıkların vergilendirilmesi için ilk kapsamlı çerçeveyi oluşturuyor.

Yıllık net kripto kazancı 500 euro veya daha az olan bireysel yatırımcılar vergiden muaf tutulacak. Eşik aşıldığında yüzde 10'luk vergi, 500 euroyu aşan kısım yerine kazancın tamamına uygulanacak. Örneğin 600 euro net kazanç elde eden bir yatırımcı, 10 euro yerine 60 euro vergi ödeyecek.

STAKİNG GELİRİNE YÜZDE 15 VERGİ

Staking, kripto borç verme ve merkeziyetsiz finans (DeFi) protokollerine likidite sağlama gelirleri ayrı tutuluyor. Yunanistan Maliye Bakanlığı'na göre bu gelirler faiz geliri sayılacak ve yüzde 15 oranında vergilendirilecek.

Kazanç, kripto paranın elden çıkarıldığı anda elde edilen değerden alış maliyeti düşülerek hesaplanacak. Bitcoin (BTC) satıp euro almak vergiye tabi işlem sayılırken kripto parayla mal ya da hizmet satın almak da elden çıkarma kabul edilebilecek. Yatırımcıların işlem kayıtlarını saklaması gerekecek.

Koşulları karşılayan ve 500 euroyu aşan zararlar beş yıl boyunca gelecekteki kripto kazançlarından düşülebilecek. Yasa, daha önce beyan edilmemiş kripto gelirleri için 12 aylık gönüllü beyan süresi de tanıyor. Şartları sağlayıp beyandan sonraki 60 gün içinde ödeme yapanlar gecikme cezası ve faiz ödemeyecek.

TAKAS VE STABLECOİN KURALLARI NETLEŞMEDİ

Yunan hükümeti, bir kripto parayı başka bir kripto parayla takas etmenin tek başına vergi doğurmaması gerektiğini savunuyor. Ancak Yunanistan Parlamentosu'nun Bilimsel Servisi, yasadaki "bedel karşılığında" elden çıkarma ifadesinin token takaslarını da kapsayabileceği uyarısında bulundu.

İnceleme, gerekçede bu takasların vergilendirilebilir kazanç doğurmayacağı belirtilse de metne açık bir muafiyet eklenmesini önerdi. Stablecoin ve elektronik para tokenlarını içeren takaslar için de daha net kurallar önerildi. Bu ayrıntı, nakde geçmeden varlıklar arasında geçiş yapan yatırımcıları doğrudan ilgilendiriyor.

Maliye Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, işlem şeffaflığı ve vergi denetimlerine ilişkin yönergelerin önümüzdeki haftalarda yayımlanacağını söyledi. Hükümet ise Yunan yatırımcıların birçoğunun yurt dışındaki platformları kullanması nedeniyle verginin ne kadar gelir getireceğine dair bir tahmin açıklamadı.

Yasa, ekimde yapılan kamuoyu danışmasının ardından meclisten geçti. Taslakta önerilen yüzde 10 oranı, Yunan yetkililerin haziranda gündeme getirdiği yüzde 15'in altında kalmıştı.

Yeni oran, Yunanistan'ı Avrupa'da kripto kazancına düşük vergi uygulayan ülkeler arasına taşıyor. Belçika ve Bulgaristan yüzde 10, Hırvatistan yüzde 12 vergi alırken İtalya bu yıl oranı yüzde 33'e çıkardı.