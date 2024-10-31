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JPMorgan olası Trump zaferinin Bitcoin ve kripto para etkilerini değerlendirdi

JPMorgan olası Trump zaferinin Bitcoin ve kripto para etkilerini değerlendirdi
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Wall Street devi JPMorgan analistleri, Donald Trump'ın olası seçim zaferinin Bitcoin (BTC) fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgası başlatabileceğini öngörüyor. Perakende yatırımcıların değer kaybı ticaretine yöneldiğini belirten uzmanlar, spot Bitcoin ETF'lerine son iki günde 1,3 milyar dolarlık rekor girişin gerçekleştiğini vurguluyor.

JPMorgan direktörü Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki analist ekibi, kripto para piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Raporda, perakende yatırımcıların Bitcoin ve altın ETF'lerini para birimlerinin değer kaybına karşı bir koruma aracı olarak gördüğü ve bu eğilimin Trump'ın seçim zaferiyle güçlenebileceği belirtiliyor.

JPMorgan Analistleri Trump Senaryosuna Odaklandı

Spot Bitcoin ETF'leri Ekim ayında toplam 4,4 milyar dolarlık yatırım topladı. Bu rakam, ETF'lerin Ocak ayındaki lansmanından bu yana görülen üçüncü en yüksek aylık giriş olarak kayıtlara geçti.

Piyasa dinamikleri açısından dikkat çeken bir ayrışma yaşanıyor. Kurumsal yatırımcılar Bitcoin vadeli işlemlerinde temkinli bir duruş sergilerken, perakende yatırımcılar spot ETF'lere yoğun ilgi gösteriyor. JPMorgan analistleri, Bitcoin vadeli işlemlerinin aşırı alım bölgesine girdiğini ve bu durumun ileriye dönük bazı kırılganlıklar oluşturabileceğini belirtiyor.

Altın ETF'lerinde de benzer bir hareket gözleniyor. Perakende yatırımcıların ilgisiyle sürekli giriş alan altın ETF'lerinde kurumsal katılım sınırlı kalıyor. Analistler, Trump'ın seçim zaferinin yatırımcıları sadece riskli varlıklara değil, değer kaybı ticaretine de yönlendirebileceğini ve bunun Bitcoin ile altın fiyatlarına olumlu yansıyabileceğini öngörüyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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