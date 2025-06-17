İsrail-İran krizi Bitcoin ETF'lerine olan talebi durduramadı

Wall Street'teki kurumsal yatırımcılar, Bitcoin ETF'lerine olan ilgilerini sürdürmeye devam ediyor. SoSoValue verilerine göre 9 Haziran'da başlayan giriş trendi, jeopolitik gerilimlere rağmen kesintisiz şekilde sürüyor.

Altı Günlük ETF Girişi 1,8 Milyar Doları Geçti

BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonu, haftaya 266,60 milyon dolarlık giriş ile liderliğini koruyarak başladı. Fidelity'nin FBTC fonu 82,96 milyon dolarla ikinci konumda kaldı.

Grayscale'in GBTC fonu ise 12,84 milyon dolarlık mütevazi giriş kaydetti. GBTC kuruluşundan bu yana 23,23 milyar dolarlık net çıkış gösteriyor.

Altı günlük giriş serisi boyunca, günlük katkılar önemli dalgalanmalar gösterdi. 9 Haziran'da 386,27 milyon dolar, ertesi gün 431,12 milyon dolarlık zirve kaydedildi.

Ortadoğu gerginliğinin artması kripto pazarını hareketlendirdi. Bitcoin fiyatı yüzde 7'den fazla düşüş yaşadı.

Kripto para uzmanları Pazartesi raporlarında, toplam işlem hacminin 197 milyon dolarda çok haftalık en düşük seviyeye ulaştığını belirtti.

Tayvan merkezli analiz şirketinden Vincent Liu, büyük yatırımcıların anlık dalgalanmaları görmezden stratejik yatırımlara yöneldiğini vurguladı.