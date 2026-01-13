İngiltere'de yedi parlamento komitesi başkanı kripto bağışlarının yasaklanmasını istedi

İngiltere'de yedi parlamento komitesi başkanı, hükümete yazdıkları mektupta siyasi partilere yapılan kripto para bağışlarının tamamen yasaklanmasını talep etti. Aylardır süren tartışmayı yeni bir boyuta taşıyan mektup, Ticaret ve İş Komitesi Başkanı Liam Byrne ile altı meslektaşının imzasını taşıyor. Yerel basına göre mektupta, kripto bağışlarının siyasi finansmanda şeffaflık, izlenebilirlik ve uygulama mekanizmalarını zayıflattığı vurgulanıyor.

ŞEFFAFLIK ENDİŞELERİ ÖN PLANDA

Byrne konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kripto paralar fonların gerçek kaynağını gizleyebilir, açıklama eşiklerinin altında binlerce küçük bağışa olanak tanıyabilir ve İngiltere siyasetini yabancı müdahaleye açık hale getirebilir." dedi. Byrne ayrıca Seçim Komisyonu'nun mevcut teknolojinin bu riskleri yönetmeyi son derece zorlaştırdığı yönündeki uyarısına da dikkat çekti.

Bu gelişme, İşçi Partisi hükümeti üzerindeki baskıyı artırıyor. Hükümet, kripto bağışları yasağını en az Temmuz 2025'ten bu yana değerlendiriyor. Kabine Ofisi Bakanı Pat McFadden o dönemde konuyu ilk kez kamuoyuyla paylaşmıştı. Hükümet kaynakları basına yaptıkları açıklamada, bakanların kripto bağışlarının kaynağını doğrulamanın zorluğu nedeniyle seçim bütünlüğü için risk oluşturduğuna inandığını belirtti. Ancak kısıtlamaların uygulanmasındaki karmaşıklık nedeniyle yasağın yakında yayımlanması beklenen Seçim Yasası'na dahil edilmeyeceği ifade edildi.

REFORM UK KRİPTO BAĞIŞLARA KAPI AÇMIŞTI

Reform UK lideri Nigel Farage, Mayıs 2025'te partisinin İngiltere'de Bitcoin ve diğer kripto para bağışlarını kabul eden ilk parti olacağını duyurmuştu. Farage bu hamleyi, iktidara gelmeleri halinde bir İngiltere Bitcoin rezervi oluşturulması ve sermaye kazancı vergisi indirimleri içerecek geniş kapsamlı bir kripto devriminin parçası olarak sunmuştu. Parti geçen sonbaharda İngiltere'nin ilk resmi kayıtlı kripto bağışını almıştı, ancak bağışın değeri kamuoyuyla paylaşılmadı.

Kripto bağışları tartışması Aralık ayında yeni bir ivme kazandı. Seçim Komisyonu kayıtları, Reform UK'in Tayland merkezli kripto yatırımcısı Christopher Harborne'dan rekor düzeyde 9 milyon sterlin (yaklaşık 12 milyon dolar) bağış aldığını ortaya koydu. Harborne'un Tether'de tahminen yüzde 12 hissesi bulunuyor. Söz konusu bağış kripto yerine itibari para ile yapılmış olsa da Harborne'un servetinin büyük ölçüde kripto varlıklarından kaynaklanması, İşçi Partisi ve Liberal Demokratların olası çıkar çatışmalarına yönelik düzenleyici soruşturma çağrısında bulunmasına yol açtı.

Yasak talepleri, İngiltere'nin kapsamlı kripto düzenleme çerçevesini oluşturma süreciyle eş zamanlı ilerliyor. Parlamento Aralık ayında dijital varlıkları bir mülkiyet türü olarak tanıyan yasayı kabul etti. Hükümet, 2027'ye kadar kripto paraları geleneksel finansal ürünler gibi düzenleme planlarını açıkladı. Mali Davranış Otoritesi (FCA), stablecoinler, işlem platformları, borç verme ve stakingi kapsayan kapsamlı bir düzenleme rejimi üzerinde çalışıyor ve tam uygulamanın 2026'da gerçekleşmesi bekleniyor.

Önerilen kripto bağış kısıtlamaları, ABD'deki yaklaşımdan belirgin şekilde ayrılacak. ABD'de kripto destekli siyasi eylem komiteleri 2024 seçim döngüsünde Federal Seçim Komisyonu raporlama kuralları çerçevesinde 190 milyon doların üzerinde harcama yaptı. Bazı ABD eyaletleri kripto bağışlarını tamamen yasaklamış olsa da federal düzeyde herhangi bir yasak bulunmuyor.