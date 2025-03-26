Immutable soruşturması kapandı kripto paralar uçuşa geçti

Kripto oyun dünyasının önemli aktörlerinden Immutable, SEC soruşturmasının sonlandırılmasıyla rahat bir nefes aldı. Şirketin IMX tokenı, bu gelişmenin ardından hızlı bir yükseliş kaydederek yüzde 15 değer kazandı. Dijital mülkiyet haklarını tehdit eden bu soruşturmanın kapanması, Web3 oyun ekosistemi için olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Immutable Tokenı SEC Kararı Sonrasında Fırladı

Kripto oyun sektörünün önde gelen şirketlerinden Immutable'ın tokenı IMX, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) firma hakkındaki soruşturmasını sonlandırdığını duyurmasının ardından hızlı bir yükseliş yaşadı. 25 Mart tarihinde yaklaşık yüzde 15 değer kazanan token, 0,74 dolar seviyelerine kadar tırmandı.

Immutable yönetimi tarafından yapılan açıklamada, SEC'nin geçen yıl yayımladığı Wells bildirimine ilişkin soruşturma sürecinin herhangi bir ihlal tespit edilmeden sonlandırıldığı belirtildi. Bu gelişme, son dönemde düşüş eğiliminde olan kripto piyasasında IMX için olumlu bir hava yarattı.

Token, 3 Mart'tan bu yana en yüksek değerine ulaşmış oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri ve faiz oranları konusundaki belirsizlikler nedeniyle yaşanan genel piyasa düşüşü, IMX'in 11 Mart'ta 0,46 dolara kadar gerilemesine neden olmuştu.

CoinMarketCap verilerine göre, haberin yayımlandığı sırada IMX değeri 0,67 dolara geri çekildi. CoinGlass analizlerine göre, tokenın 0,70 dolar seviyesine ulaşması durumunda kısa pozisyonlarda yaklaşık 449.500 dolar değerinde kayıp oluşacak.

Tokenın fiyatı olumlu gelişmeyle yükselirken, geçen kasım ayında Immutable'ın Wells bildirimi aldığını açıklamasının ardından neredeyse hiç değişim göstermemişti. Ancak o dönemde, Trump'ın 5 Kasım'daki seçim zaferinden önceki günlerde kazanma ihtimalinin güçlenmesiyle birlikte genel piyasada bir canlanma başlamıştı.

Immutable'ın kurucu ortağı Robbie Ferguson, 25 Mart'ta sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, SEC'nin soruşturmayı sonlandırmasının "Web3 oyunları için büyük bir zafer." olduğunu vurguladı. Ferguson, "Bir yıl süren mücadelenin ardından dijital mülkiyet haklarına yönelik bu tehdit nihayet sona erdi." ifadelerini kullandı.

Piyasa değerine göre önde gelen oyun kripto tokenlarının birçoğu son 24 saatte artış gösterdi. Gala (GALA) yüzde 2,78, The Sandbox (SAND) yüzde 3,78, FLOKI (FLOKI) yüzde 1,91 ve Axie Infinity (AXS) yüzde 1,50 değer kazandı.

IMX, Kasım 2021'de oyun tokenlarındaki büyük ralli sırasında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 9,32 dolara ulaşmıştı. Tarihsel olarak oyun tokenlarının genel kripto piyasasındaki hareketlenmeleri geriden takip ettiği gözlemlendiğinden, sektörde bir sonraki önemli yükseliş dalgasının ne zaman geleceğine dair tartışmalar sürüyor.

Son 30 günlük verilere bakıldığında, oyun tokenlarının toplam piyasa değeri yüzde 3,65 azalarak 13,13 milyar dolara geriledi. İşlem hacmi ise daha ciddi bir düşüşle yüzde 33,45 azalarak 1,75 milyar dolara indi.