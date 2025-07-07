Hong Kong stablecoin lisansları için tarih verdi

Hong Kong'un kripto para düzenlemelerinde attığı adımlar, Asya'nın finansal merkezlerinde yaşanan rekabetin önemli bir göstergesi haline geldi. Yerel gazete Ming Pao ile yapılan röportajda Christopher Hui, stablecoinlerin gerçek ekonomideki sorunları ele alması gerektiğini vurguladı. Özellikle yuan destekli stablecoinler konusunda artan ilgi, JDcom ve Ant Group gibi Çinli teknoloji devlerinin lobi faaliyetleriyle destekleniyor.

Çinli Teknoloji Devleri Yuan Stablecoin İçin Baskı Yapıyor

Hong Kong Mali Hizmetler ve Hazine Sekreteri Christopher Hui, Ming Pao gazetesine verdiği demeçte stablecoin lisanslama rejiminin 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini doğruladı. Hui, yetkililerin bu yıl içinde lisans vermeyi hedeflediğini ancak verilecek lisans sayısının "tek haneli rakamda" kalacağını belirtti.

Sekreter, stablecoinlerin özellikle sınır ötesi ödemelerde yaşanan zorluklara odaklanması gerektiğini vurguladı. Hui, "Yerel para birimlerinin yüksek risk taşıdığı veya yerel finansal sistemin yeterince gelişmediği durumlarda sınır ötesi ödemeler için belirli zorluklar yaratıyor." dedi.

Yaklaşan lisanslama rejimi başlangıçta Hong Kong dolarına sabitlenmiş stablecoinler için tasarlanmış olsa da Çin dışında işlem gören yuan yuan sabitlenen stablecoinlerin olasılığı yerel kripto endüstrisinde sıcak bir konu haline geldi. Çinli teknoloji devleri JDcom ve Ant Group, Reuters'e göre Çin merkez bankasını ana kara dışında yuan tabanlı yuan tabanlı stablecoinleri onaylaması için lobi yapıyor.

Hui, potansiyel bir stablecoin başka bir yargı yetkisinden para birimi içeriyorsa ilgili yetkililerle görüşme yapılması gerektiğini ifade etti. Mevcut düzenleyici çerçeve, yasal ödeme aracı ile desteklendiğinde stablecoin ihracına izin veriyor ancak hangi para birimlerinin destek varlıkları olarak hizmet edebileceğini açıkça kısıtlamıyor.

Hong Kong'un stablecoin lisanslama girişimi, ABD'deki düzenleyici gelişmelerle aynı zamana denk geliyor. Geçen ay ABD Senatosu GENIUS stablecoin yasa tasarısını geçirerek Temsilciler Meclisi'ne gönderdi. Başkan Donald Trump da Kongre'yi yasayı geçirmeye teşvik etti.

Hong Kong Para Otoritesi geçen yıl başlattığı stablecoin sandbox programına Standard Chartered Bank, Animoca Brands, Hong Kong Telecommunications, JD Coinlink ve RD InnoTech gibi önemli firmalar katıldı. Ana kara Çin'in kripto ticareti ve madenciliği yasağını sürdürmesine rağmen Hong Kong kripto işletmelerini karşılama konusunda tam tersi bir duruş sergiliyor.