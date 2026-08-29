Hazine ile Fed kriptoyu ters yönlere çekiyor

Fed Başkanı Kevin Warsh faiz artırımını doğrudan telaffuz etmedi. Mesajları yine de piyasada şahin yorumlandı.

Mesajın çerçevesi üç başlıkta toplandı. Warsh'a göre enflasyon fazla yüksek kalıyor, ABD ekonomisi gücünü koruyor ve merkez bankası zafer ilan edebilecek durumda değil.

Warsh, haziran rakamları dahil yaz aylarındaki olumlu enflasyon okumalarının kendisini ve meslektaşlarını temel eğilimin belirgin biçimde iyileştiğine ikna etmediğini belirtti.

Fed Başkanı, merkez bankası ek adım atmadan fiyat istikrarının kendiliğinden sağlanamayacağını savundu.

EKONOMİ FED'E ENFLASYONA GÖZ YUMMA GEREKÇESİ VERMİYOR

Warsh ekonominin gücünü dört veriyle anlattı. Ekipman ve maddi olmayan varlıklara yapılan yatırımın son dört çeyrekteki değişimi yaklaşık yüzde 9'a ulaştı. Bu oran, 2021'den bu yana kaydedilen en yüksek büyüme hızı oldu.

Şirket kârları da aynı yöne işaret ediyor. S&P 500 endeksindeki şirketlerin kârı son bir yılda yüzde 20'den fazla arttı.

İş gücü piyasası ve kredi tarafı tabloyu tamamlıyor. İşsizlik oranı yüzde 4,1 seviyesinde kalıyor. Kurumsal tahvil ve kaldıraçlı kredilerdeki risk primleri de tarihsel aralıklarının alt ucuna yakın seyrediyor.

Bu veriler, Fed'in enflasyonla mücadelede sıkı duruşunu koruyabileceği bir zemine işaret ediyor.

HAZİNE İLE FED FARKLI HEDEFLERE BAKIYOR

Bitcoin rallisini destekleyen gelişmelerden biri ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in tahvil piyasasına yönelik hamlesiydi. Müdahale uzun vadeli getirileri en azından kısa vadede aşağı çekti.

Warsh yatırımcılara Fed'in görev tanımının farklı olduğunu hatırlattı. ABD Hazinesi borçlanma maliyetini düşürmeyi ve piyasa likiditesini iyileştirmeyi hedeflerken Fed, hedefin üzerinde seyreden enflasyonla mücadele ediyor.

Aktarım zinciri de tahvil piyasasından geçiyor. Beklenen politika faizinin yükselmesi tahvil getirilerini yukarı itiyor. Bu durum, yatırımcının çok daha güvenli sayılan varlıklardan elde edeceği getiriyi artırıyor.

Şahin bir merkez bankası aynı anda doları destekliyor ve genel finansal koşulları sıkıştırıyor. Geçmiş veriler bu ortamın Bitcoin ve daha spekülatif altcoinler için elverişli olmadığını gösteriyor.

Cuma günkü piyasa hareketi de bu tabloyla uyumlu seyretti. ABD tahvil getirileri yeniden tırmandı. Dolar da geçen haftaki gerilemesinin ardından sert biçimde güçlendi.

Satış kripto ile sınırlı kalmadı. Hisse senetleri ve değerli metaller de aynı gün geriledi.

Piyasa şimdi iki güç arasında sıkışmış durumda. Bir tarafta finansal koşulları destekleyen Hazine, diğer tarafta para politikasını beklenenden sıkı tutmak zorunda kalabilecek bir Fed duruyor.

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