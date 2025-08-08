Gemini'den Trump'ın Bitcoin madencilik şirketine yatırım

Gemini'den Trump'ın Bitcoin madencilik şirketine yatırım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gemini kripto borsasının kurucuları Winklevoss ikizleri Trump oğullarının Bitcoin madencilik şirketi American Bitcoin Corp.'a yatırım yaptı. 220 milyon dolarlık finansman fazla talep gördü. İkizler daha önce Trump kampanyasına milyonlarca Bitcoin bağışlamıştı. Eric Trump şirkette baş strateji sorumlusu olarak görev yapıyor. Şirket Gryphon ile birleşerek Nasdaq'ta halka açılacak.

ABD kripto para sektöründe politik ve ticari bağlantılar güçlenmeye devam ediyor. Gemini kripto para borsasının kurucuları Tyler ve Cameron Winklevoss, Trump ailesinin yüzde 20 hissesine sahip olduğu American Bitcoin Corp.'a stratejik bir yatırım gerçekleştirdi. Bu gelişme, kripto para dünyasında politik ittifakların ticari boyutunun somut bir örneği olarak değerlendiriliyor.

Winklevoss İkizleri American Bitcoin'a Milyonlarca Dolar Yatırdı

American Bitcoin Corp., önceki adıyla Hut 8 madencilik firmasından ayrılarak bağımsız bir yapıya kavuştu. Şirketin baş strateji sorumlusu pozisyonunda Eric Trump görev alırken, Donald Trump Jr. da kurucu ortaklar listesinde yer alıyor.

Şirketin gerçekleştirdiği özel satış turu toplam 220 milyon dolar nakit ve Bitcoin (BTC) geliri sağladı. Hut 8 CEO'su Asher Genoot, bu finansman turunun fazla talep gördüğünü belirtti.

Winklevoss kardeşlerin American Bitcoin Corp.'a yaptıkları yatırımın büyüklüğü açıklanmadı. Ancak ikizler, geçmişte Başkan Trump'ın kampanyasına ve Trump yanlısı politik eylem komitelerine milyonlarca dolar değerinde Bitcoin desteği vermişti.

Gemini borsası da şu anda halka arz sürecinde. Haziran başında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) taslak kayıt beyannamesi sunan şirket, büyüme stratejisinin bir parçası olarak madencilik sektörüne yatırım yapıyor.

Gryphon Digital Mining ile birleşme planları bulunan American Bitcoin Corp.'un Eylül 2025'te Nasdaq borsasında işlem görmeye başlaması bekleniyor. Eric Trump'ın şirketteki hissesinin halka arz sonrası 367 milyon dolar değerinde olabileceği tahmin ediliyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı

Soruşturma açılan AK Partili belediyelerin sayısını verdi
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı

Korkulan oldu! Skandal karar sonrası İsrail ilk adımı attı
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki

Türkiye'den kanlı planı onaylayan İsrail'e ilk tepki

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Trump'tan Netanyahu'ya fırça! Sözünü kesti, sesini yükseltti

Trump'tan Netanyahu'ya fırça! Sözünü kesti, bağırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica'dan bomba Kerem Aktürkoğlu kararı

Benfica'dan bomba Kerem Aktürkoğlu kararı
title