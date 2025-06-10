Fransız bankası dolar destekli stablecoin piyasasına giriyor

Kripto para sektörü ile geleneksel bankacılık arasındaki engeller giderek aşılırken, Avrupa'dan önemli bir adım geliyor. Societe Generale'in açıklaması, kurumsal düzeyde stablecoin piyasaya sürümünde Avrupa bankalarının öncülük rolü üstlendiğini gösteriyor.

Societe Generale Ethereum ve Solana Ağlarında Stablecoin Çıkarıyor

USD CoinVertible projesi, Societe Generale'in kripto odaklı yan kuruluşu SG-Forge aracılığıyla hayata geçirilecek. Proje daha önce Nisan 2023'te başarıyla piyasaya sürülen euro cinsinden EURCV stablecoininin ardından geliyor.

SG-Forge CEO'su Jean-Marc Stenger, dolar destekli bir ürün yaratmanın küresel stablecoin piyasasında ABD dolarının ezici hakimiyeti tarafından yönlendirilen açık bir sonraki adım olduğunu belirtti. Stenger, müşterilerinin kurumsal düzeyde bir stablecoinin faydalarından yararlanmasını sağlayacağını söyledi.

İki döviz destekli kripto varlıklar da yetkili Electronic-Money Token'lar olarak Avrupa'nın Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemelerine uygunluk gösteriyor. Haziran 2023'te yürürlüğe giren MiCA, Avrupa yetki alanlarında dijital varlıklar için birleşik bir düzenleyici çerçeve sağlıyor.

USDCV'nin duyurusu, küresel olarak geleneksel finansal kurumlardan artan ilgiyle de uyumlu. Wall Street Journal raporu, büyük ABD bankalarının ortak bir stablecoin girişimini araştırdığını belirtti. Stripe kurucu ortağı John Collison da birkaç bankanın stablecoin entegrasyonuna çok ilgili olduğunu söyledi.

Bu arada stablecoin piyasası bu ayın başlarında Tether ve Circle öncülüğünde ilk kez 250 milyar doların üstüne çıktı. Düzenleme ABD'de ve dünya çapında ilerleme kaydetti. Washington'daki politika yapıcılar Trump'ın kripto bağlantıları üzerindeki tartışmalara rağmen GENIUS Yasasını ileriye taşıdılar.