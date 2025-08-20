Fed yetkilisinden bankalara kripto ile barışma çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) denetim başkan yardımcısı Michelle Bowman, bankacılık sektörünün kripto teknolojilerinde aşırı ihtiyatlı yaklaşımı bırakması gerektiğini söyledi. Bowman, Amerika'nın finansal yenilik yarışında liderliği için bankaların dijital varlıklara açık olması şartını vurguladı. Fed son aylarda kripto karşıtı politikalarını yumuşatarak sektöre destek veriyor.

Fed'in kripto para sektörüne yaklaşımında yaşanan dönüşüm hızlanıyor. Michelle Bowman'ın Wyoming Blockchain Sempozyumu'ndaki konuşması, Amerika'nın finansal teknoloji liderliğini sürdürebilmesi için önemli mesajlar içeriyor. Fed'in son dönemde sergilediği yapıcı tutum, kripto ekosisteminin geleneksel finansla entegrasyonunu kolaylaştırıyor.

Fed Kripto Dünyasıyla Barış Sürecini Hızlandırıyor

Bowman, bankaların yeni teknolojilere karşı gereğinden fazla temkinli zihniyetten uzaklaşması gerektiğini vurguladı. Fed'in denetim başkan yardımcısı, teknolojinin bankacılık sistemini düzenleyicilerin tepkisine bakılmaksızın değiştireceğini söyledi.

Yapay zeka ve Blockchain teknolojisinin bankacılık sistemine faydalı olabileceğini belirten Bowman, Fed personelinin daha iyi anlayış edinmek için az miktarda kripto tutması gerektiğini önerdi.

Fed'in haziran ayındaki onayından bu yana attığı adımlar sektör için olumlu bir ortam yaratıyor. Merkez bankası kripto denetim programını sonlandırdı ve itibar riski kriterini banka incelemelerinden çıkardı.

Bowman'ın "Hiçbir zaman pratik deneyimi olmayan birinden öğrenmeyi tercih etmem" demesi, Fed personelinin kripto konusunda pratik deneyim kazanması gerektiğini vurguluyor. Bu gelişmeler, Amerika'nın küresel finansal teknoloji yarışında liderliğini sürdürebilmesi için kritik önem taşıyor.

