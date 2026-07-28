Fed öncesi Bitcoin'de sert düşüş: 682 milyon dolar silindi

Bitcoin son 24 saatte yüzde 2,93 geriledi. Ethereum ise yüzde 4,31 düşüşle 1.884 dolara indi. BNB, XRP, Solana, Tron, Hyperliquid, Dogecoin ve Cardano gibi büyük altcoinler yüzde 7,69'a varan kayıplar yaşadı. Bir veri sağlayıcısına göre toplam kripto para piyasası değeri yüzde 2,7 gerileyerek 2,17 trilyon dolara indi.

Petrol fiyatlarındaki gevşeme ve ABD ile İran arasındaki çatışmaya verilen ara, genel risk iştahını iyileştirerek kriptonun son dönemdeki zayıflıktan toparlanmasına yardımcı oldu. Buna karşın kripto para borsası WazirX'in kurucusu Nischal Shetty, geçen hafta sonunda spot Bitcoin fonlarından yaşanan 465 milyon doları aşan çıkışın kurumsal inancın hâlâ kırılgan olduğuna işaret ettiğini söyledi.

KALDIRAÇLI POZİSYONLAR SERT BİÇİMDE TASFİYE OLDU

Bitcoin'in 63 bin dolara doğru düşmesi, kaldıraçlı pozisyonlarda büyük bir çözülmeyi tetikledi. Delta Exchange araştırma analisti Riya Sehgal'a göre son 24 saatte 165 bin 529 işlemci tasfiye edildi ve kripto piyasasındaki toplam tasfiyeler yaklaşık 682,25 milyon dolara ulaştı. CoinDCX araştırma ekibi ise Bitcoin işlemcilerinin 65.500 doları aşmaya yönelik üç başarısız denemenin ardından 75 milyon dolarlık tasfiyeyle karşılaştığını belirtti. Ekibe göre satış baskısı büyük ölçüde boşalırken Bitcoin 63 bin dolar yakınındaki desteği korumayı sürdürdü. Mudrex baş kantitatif analisti Akshat Siddhant de Bitcoin'in Fed toplantısı öncesinde yenilenen satış baskısıyla 63 bin dolar dolayına gerilediğini, yatırımcıların karar öncesinde riskli varlıklara yönelik pozisyonlarını azalttığını söyledi.

ANALİSTLER KRİTİK DESTEK BÖLGESİNE ODAKLANDI

Shetty'ye göre Bitcoin için yakın destek bölgesi 62.500 ile 62.800 dolar arasında bulunuyor. Yöneticiye göre bu aralığın korunması alıcıları harekete geçirerek kısa vadeli bir toparlanmayı destekleyebilir. Buna karşın bölgenin aşağı yönde kesin biçimde kırılması satış baskısını hızlandırabilir ve uzun pozisyonlarda tasfiyeleri tetikleyebilir. CoinSwitch piyasa masası ise Bitcoin'in 64.300 ve 63.300 dolar civarındaki 21 ve 50 günlük ortalamalarının üzerinde tutunarak kısa vadeli desteğini koruduğunu belirtti. Masaya göre momentum sınırlı kalıyor ve daha güçlü alım ilgisinin teyidi için 66 bin ile 67 bin dolar arasındaki direnç bölgesinin kalıcı biçimde aşılması gerekiyor.

Kripto para platformu Pi42'nin kurucu ortağı ve CEO'su Avinash Shekhar, oynaklığın yakın vadede sürmesinin olası olduğunu, buna karşın uzun vadeli temellerin sağlam kaldığını söyledi. Shekhar'a göre kurumsal benimseme, borsa yatırım fonu katılımı ve dijital varlık altyapısının genelinde süren güçlenme bu tabloyu destekliyor. Geçen hafta boyunca Bitcoin yüzde 3,66, Ethereum ise yüzde 2,55 değer kaybetti. Büyük altcoinlerdeki haftalık kayıp ise yüzde 12,40'a kadar çıktı.

Bitcoin ve kripto para yatırımlarınız için Stablex.