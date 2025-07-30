Fed kararı sonrası kripto piyasasında sert düşüş

Fed kararı sonrası kripto piyasasında sert düşüş
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını sabit tutma kararının ardından kripto para piyasalarında sert kayıplar yaşandı. Bitcoin 118 bin doların altına gerilerken, Ethereum yüzde 2'ye yakın değer kaybetti. Altcoinlerde de büyük satış baskısı oluştu, toplam piyasa değeri sadece birkaç saat içinde 216 milyar dolar azalırken, yatırımcılar gözlerini Eylül toplantısına çevirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beşinci kez üst üste sabit tutma kararı aldı. Bu karar, başta Bitcoin ve Ethereum olmak üzere tüm kripto para piyasalarında ani ve sert düşüşlere yol açtı. Gün boyunca Bitcoin yüzde 0,7, Ethereum ise yüzde 1-2 oranında değer kaybı yaşadı. Altcoin piyasasında da XRP, Solana, Cardano ve Dogecoin gibi önemli projelerde yüzde 2 ila 7 arasında değişen kayıplar görüldü. Toplam piyasa değeri 3,87 trilyon dolara indi ve 12 saat içinde 111 milyon doları aşan tasfiye gerçekleşti.

Fed Kararının Kripto Piyasasına Etkisi Sert Oldu

ABD Merkez Bankası (Fed), "bekle-gör" politikasını sürdürerek, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. 9-2'lik oylama ile alınan bu karar, kripto para piyasalarında sert satış dalgası başlattı. Özellikle küresel yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Eylül'de faiz indirimi konusunda net mesaj vermemesini belirsizlik olarak değerlendirirken, dijital varlıklardan hızla çıkış yapmaya başladı.

Bitcoin karar sonrası kısa süre içinde 117.681 dolar seviyelerine kadar çekildi ve gün içindeki değer kaybı yüzde 0,7 olarak ölçüldü. Ethereum, yüzde 1 ila 2 arasında değer kaybıyla 3.798 dolara geriledi. Altcoin piyasasında ise XRP yüzde 2,3, Solana yüzde 4, Cardano yüzde 5, Dogecoin yüzde 5'in, Avalanche yüzde 7'nin üzerinde kayıp yaşadı. Binance Coin (BNB) yüzde 3,36 oranında gerileyerek genel satış trendine katıldı.

Bu gelişmeler, kripto piyasasının toplam değeri üzerinde de sert bir baskı oluşturdu. 3,93 trilyon dolardan 3,87 trilyon dolara inen piyasa değeriyle birlikte, sadece 12 saat içinde 111 milyon doları aşan tasfiyeler gerçekleşti.

Piyasa analistleri, Fed'in kararına rağmen kripto para piyasasındaki kırılganlığın arttığını vurgularken, Türk yatırımcıların da süreçten önemli ölçüde etkilendi. Türkiye'de Bitcoin fiyatı 3,574 milyon TL'ye, Ethereum ise 110.506 TL'ye kadar geriledi.

Yatırımcılar gözlerini Fed'in 16-17 Eylül'de yapacağı toplantıya çevirmiş durumda. Uzmanlar, faiz indirimi ihtimalinin şimdilik yüzde 60'larda olduğunu belirtirken, volatilitenin önümüzdeki dönemde de artabileceğine dikkat çekiyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
FED faizi sabit tuttu

FED, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
MGK sonrası 6 maddelik açıklamada 'Terörsüz Türkiye' vurgusu

6 maddelik bildiride "Terörsüz Türkiye" vurgusu
Bursa'da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza

Havai fişek atarak ormanları yakanlara ders gibi ceza
Zincir markette yürekleri sızlatan anlar!

Zincir marketlerde yürekleri sızlatan anlar

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Aracına bindiği tır şoförü tarafından kaçırılmak istendi: Hep Türk denk geliyor

Aracına bindiği tır şoförü tarafından kaçırılmak istendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8.8'lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor

Mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami 700 km hızla ilerliyor
title