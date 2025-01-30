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Fed kararı sonrası Bitcoin için kritik tahmin

Fed kararı sonrası Bitcoin için kritik tahmin
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Standard Chartered'ın dijital varlık araştırma başkanı Geoff Kendrick, Bitcoin'in (BTC) önümüzdeki iki ay içinde 130.000 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. SEC'in SAB 121 düzenlemesini kaldırması ve kurumsal yatırımcıların artan ilgisiyle birlikte Bitcoin için yeni bir dönem başlıyor. Fed'in faiz kararı sonrası piyasalarda istikrar sinyalleri güçleniyor.

Kripto para piyasalarında yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir. Standard Chartered'ın araştırma ekibi, son dönemde yaşanan kaldıraçlı pozisyon temizlenmesinin piyasayı daha sağlıklı bir yapıya kavuşturduğunu vurguluyor. Yapay zeka teknolojilerinin deflasyonist etkisi ve Trump yönetiminin kripto varlıklara yönelik kararnamesi de yükselişi destekleyici faktörler arasında yer alıyor.

Standard Chartered Bitcoin İçin Tarihi Zirveyi İşaret Etti

Standard Chartered'ın dijital varlıklar araştırma başkanı Geoff Kendrick, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) SAB 121 düzenlemesini kaldırma kararının geleneksel finans kurumlarının Bitcoin'e yönelik ilgisini artıracağını öngörüyor.

Piyasadaki son dalgalanmalar birçok kaldıracı temizledi. DeepSeek'in yapay zeka modeliyle ilgili haberler sonrasında 1,1 milyar dolarlık uzun pozisyon tasfiye edildi. Bu durum piyasanın daha sağlıklı bir yapıya kavuşmasını sağladı.

Yapay zeka teknolojilerinin yarattığı deflasyonist ortam, Bitcoin gibi risk varlıklarının değer kazanmasına destek olabilir. Donald Trump yönetiminin kripto sektörüne yönelik kararnamesi belirsizlik yaratsa da piyasa bu durumu önemsiyor.

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası piyasa istikrarı güçlendi. Kendrick, Bitcoin'in önce 109.000 dolar seviyesini test edeceğini, ardından 112.000-130.000 dolar aralığına yükselebileceğini tahmin ediyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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