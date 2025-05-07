Fed kararı öncesinde Bitcoin ve kripto para birimleri kritik seviyelerde

Bitcoin, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin tırmanması ve yaklaşan FOMC toplantısı öncesi önemli bir direnç noktasına ulaştı. Salı günkü hızlı yükselişin ardından 97 bin dolar seviyesinde satış baskısıyla karşılaşan lider kripto para, Asya saatlerinde 96 bin 500 dolara geriledi. Aynı dönemde Cardano'nun ADA'sı ise istikrarlı yükselişini koruyarak yatırımcıların ilgisini çekti.

Kripto Piyasaları Çalkalanıyor: FOMC Toplantısı Öncesi Bitcoin ve Cardano Hareketli

Hindistan'ın Pakistan'da gerçekleştirdiği hava operasyonlarının yarattığı siyasi gerginlik, küresel risk iştahını azaltarak kripto piyasalarında dalgalanmaya yol açtı. Buna karşın analistler, Bitcoin'in son dönemde artan talebi ve jeopolitik belirsizliklerde bir "koruma aracı" olarak görüldüğünü hatırlatarak uzun vadede yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini değerlendiriyor.

Özellikle Hindistan'ın "Sindoor Operasyonu" haberleri Asya saatlerinde ortaya çıkarken, ABD ile Çin arasında gümrük tarifelerini görüşmek üzere planlanan toplantının riskli varlıklara geçici bir destek verdiği görüldü. Ancak yeni gelişmeler, yatırımcıların kısa vadede ihtiyatlı olmasına neden oldu. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde artması beklenen oynaklığa dikkat çekiyor.

LVRG Research direktörü Nick Ruck, sektörel analizlere verdiği demeçte, Hindistan-Pakistan hattındaki gerilimin Bitcoin fiyatını 97 bin dolara taşıyan momentumu desteklediğini belirtti. Ruck'a göre, ABD ve Çin'in ticaret anlaşması üzerine yapacağı görüşmeler de piyasalarda belirsizliği artırıyor. Buna rağmen kripto paraların, Fed'in faiz kararlarına yönelik beklentilerle desteklendiği ve jeopolitik risklere karşı yatırımcılar için alternatif bir koruma sağladığı ifade ediliyor.

Cardano'nun ADA'sı, son 24 saatte yüzde 3'lük artışla piyasanın önde gelen yükselişini sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Dogecoin (DOGE), XRP, BNB Chain'in BNB'si ve Ether (ETH) ise yüzde 2'nin altında kalırken, daha eski tokenlar arasında yer alan Bitcoin Cash (BCH) ve Litecoin (LTC) yüzde 10'a yaklaşan yükselişler yaşayarak geniş çaplı talep gördü.

Geniş tabanlı endeks verileri, piyasanın genelinde yaklaşık yüzde 2'lik bir artış olduğunu gösteriyor. Bazı piyasa katılımcıları, Bitcoin'in son haftalarda yaşadığı hızlı yükselişin, aktif adres sayısındaki artışla aynı döneme denk geldiğine dikkat çekiyor ve bunun olası bir yeni dalgalanmanın habercisi olabileceği değerlendiriliyor.

Piyasa analiz kuruluşunda baş analist olarak görev yapan Ryan Lee, aktif adres sayısındaki büyümenin Bitcoin'i 87 bin 500-97 bin 500 dolar aralığında tutarak 6 aylık zirveye taşıdığını vurguladı. Lee, olası bir 100 bin dolar hamlesi için birden fazla göstergenin aynı yönde sinyal vermesi gerektiğini belirtti. Analistler, Bitcoin'in yüzde 55 düzeyine yaklaşan piyasa hakimiyeti, artan ağ gücü (hash oranı) ve makroekonomik koşulların yakından takip edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bu esnada Ethereum, 1600-1900 dolar bandında işlem görerek daha dar bir aralıkta dalgalanmayı sürdürüyor ve altcoinlere yönelik temkinli yaklaşım nedeniyle Bitcoin'in gerisinde kalıyor.