Eylül ayı kripto para piyasası için zorlu başladı

Kripto para piyasasında hafta sonu yaşanan sert düşüş, makroekonomik verilerin dijital varlıklar üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Geçen cuma günü açıklanan Kişisel Tüketim Harcamaları verisinin tetiklediği satış dalgası, büyük Bitcoin sahiplerinin pozisyon çözme kararlarıyla birleşince piyasada ciddi bir likidite sıkışıklığı yaşandı.

Balina Satışları Bitcoin Piyasasını Sarstı

Lider kripto para birimi Bitcoin, pazartesi sabahı erken saatlerde 107.383 dolara kadar gerileyerek son iki ayın en düşük seviyesine geriledi.

Ethereum da benzer bir performans sergileyerek yüzde 1 düşüşle 4.398 dolara, XRP yüzde 3,67 düşüşle 2,73 dolara, Solana ise yüzde 2,71 düşüşle 198,6 dolara geriledi.

Presto Research analisti Min Jung, "Kripto piyasası PCE açıklamasını takiben hafta sonu düşüşünü sürdürdü. Kalıcı olarak yüksek enflasyon, eylül faiz indirimi beklentilerini zayıflattı." açıklamasında bulundu.

Geçen cuma açıklanan Kişisel Tüketim Harcamaları verisi, çekirdek enflasyonun temmuz ayında yüzde 2,9 yükseldiğini gösterdi. Bu oran beklendiği gibi gelse de şubat ayından bu yana en yüksek yıllık orandı.

Kronos Research CIO'su Vincent Liu, açıklamasında enflasyon verisinin, başlangıçta bir dizi önemli Bitcoin balina satışını takip eden düşüş yönlü piyasa duyarlılığını yoğunlaştırdığını belirtti.

Liu, "Bitcoin'in temel psikolojik desteği 100 bin dolarda bulunuyor. Kaldıraçlı pozisyonlar baskı altında ve bu durum kırılgan likiditeyi vurguluyor." dedi. Ethereum'un temel desteğinin 4.000 dolarda bulunduğunu da ekleyen Liu, "Bu destekler kırılırsa, daha derin bir düşüş ve daha geniş bir likidite sıkışıklığını tetikleyebilir." uyarısında bulundu.

Yatırımcılar şimdi bu haftanın tarım dışı istihdam raporuna odaklandılar. Bu rapor, Fed'in faiz oranları konusundaki bir sonraki hamlesini işaret edebilir. FOMC toplantısı 16-17 Eylül tarihlerinde planlandı ve ABD merkez bankasının faiz oranı kararının merakla beklenen sonucunu verecek.