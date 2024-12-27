Ethereum teknolojisi CBDC platformlarını güçlendiriyor

Merkez bankası dijital para birimi (CBDC) geliştirme çalışmaları, Asya finans merkezlerinin gündeminde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. TRM Labs'in kıdemli politika danışmanı Angela Ang'e göre bölgedeki merkez bankaları CBDC pilot projelerine yatırım yapmayı sürdürüyor. Ethereum Virtual Machine (EVM) ile uyumlu Project mBridge platformunun MVP statüsüne ulaşması, CBDC teknolojisinin olgunlaşma sürecinde önemli bir dönüm noktası oluşturuyor. Singapur'un test ağını devreye alması ve HSBC'nin kurumsal e-CNY hizmetlerine başlaması, CBDC teknolojisinin yaygınlaşması yolunda atılan önemli adımlar olarak öne çıkıyor.

Asya Finans Devleri Dijital Para Sistemlerini Test Ediyor

Project mBridge, sınır ötesi ödemelerde devrim niteliğinde değişiklikler getirmeyi hedefliyor. Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), platform üzerinde gerçek değerli işlemlerin gerçekleştirilebildiğini açıkladı. Sistem, yeni kullanım senaryoları ve diğer platformlarla birlikte çalışabilirlik için test ortamı olarak hizmet veriyor.

Hong Kong Para Otoritesi (HKMA), Project Ensemble kapsamında bankalar arası mutabakat için deneysel tokenize para sistemini devreye aldı. Sandbox programı, sabit gelir, yatırım fonları, likidite yönetimi ve sürdürülebilir finans alanlarına odaklanıyor.

Çin'in e-CNY projesi önemli gelişmeler kaydetti. HSBC Bank'ın Çin operasyonu, kurumsal müşteriler için e-CNY hizmetlerini başlattı. Bu gelişme, yabancı bankaların dijital yuan ekosistemine entegrasyonunda bir ilk olma özelliği taşıyor.

Singapur Para Otoritesi (MAS), finans kurumlarının erişimine açtığı test ağında DBS, OCBC, Standard Chartered ve UOB gibi önde gelen bankalar yer alıyor. Bu iş birliği, CBDC teknolojisinin gelişimini hızlandırmayı amaçlıyor.