Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Narin Güran davasında 2. gün! Duruşma amca Salim Güran'ın savunmasıyla başladı
"Bu vahşiden neden şüphelenmiyorsunuz?"
Narin'in amcası Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Salim Güran'ın avukatı: Narin cinsel istismara maruz kalmışsa olağan şüpheli Nevzat'tır
"Narin cinsel istismara maruz kalmışsa şüpheli odur"
Beklentilerin altında kalan asgari ücret zammı AK Partili vekilleri zora soktu
Asgari ücrete yapılan zam AK Partili vekilleri zora soktu

Ethereum teknolojisi CBDC platformlarını güçlendiriyor

Ethereum teknolojisi CBDC platformlarını güçlendiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asya'daki merkez bankaları CBDC geliştirme sürecinde önemli bir aşamaya ulaştı. Project mBridge'in Minimum Uygulanabilir Ürün (MVP) statüsüne erişmesi ve Hong Kong'un e-HKD pilot programını genişletmesi, bölgedeki dijital para projelerinin hız kazandığını gösteriyor.

Merkez bankası dijital para birimi (CBDC) geliştirme çalışmaları, Asya finans merkezlerinin gündeminde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. TRM Labs'in kıdemli politika danışmanı Angela Ang'e göre bölgedeki merkez bankaları CBDC pilot projelerine yatırım yapmayı sürdürüyor. Ethereum Virtual Machine (EVM) ile uyumlu Project mBridge platformunun MVP statüsüne ulaşması, CBDC teknolojisinin olgunlaşma sürecinde önemli bir dönüm noktası oluşturuyor. Singapur'un test ağını devreye alması ve HSBC'nin kurumsal e-CNY hizmetlerine başlaması, CBDC teknolojisinin yaygınlaşması yolunda atılan önemli adımlar olarak öne çıkıyor.

Asya Finans Devleri Dijital Para Sistemlerini Test Ediyor

Project mBridge, sınır ötesi ödemelerde devrim niteliğinde değişiklikler getirmeyi hedefliyor. Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), platform üzerinde gerçek değerli işlemlerin gerçekleştirilebildiğini açıkladı. Sistem, yeni kullanım senaryoları ve diğer platformlarla birlikte çalışabilirlik için test ortamı olarak hizmet veriyor.

Hong Kong Para Otoritesi (HKMA), Project Ensemble kapsamında bankalar arası mutabakat için deneysel tokenize para sistemini devreye aldı. Sandbox programı, sabit gelir, yatırım fonları, likidite yönetimi ve sürdürülebilir finans alanlarına odaklanıyor.

Çin'in e-CNY projesi önemli gelişmeler kaydetti. HSBC Bank'ın Çin operasyonu, kurumsal müşteriler için e-CNY hizmetlerini başlattı. Bu gelişme, yabancı bankaların dijital yuan ekosistemine entegrasyonunda bir ilk olma özelliği taşıyor.

Singapur Para Otoritesi (MAS), finans kurumlarının erişimine açtığı test ağında DBS, OCBC, Standard Chartered ve UOB gibi önde gelen bankalar yer alıyor. Bu iş birliği, CBDC teknolojisinin gelişimini hızlandırmayı amaçlıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
img

Takımın yarısını birden gönderiyorlar
img

Attığı imza yeni dönemi başlattı! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
img

Dünyanın en büyük hidroelektrik santrali kuruluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2025 yılında kim ne kadar emekli maaşı alır? İşte ek ödemeli hesaplama tablosu
Kim ne kadar emekli maaşı alır? İşte ek ödemeli hesaplama tablosu
İran, Suriye'yi kan gölüne çevirecek provokasyon: Hepsinin kafasını koparın
İran'dan 17 kenti kana bulayan kışkırtma: Hepsinin kafasını koparın
Kadın müşteriyi kayda alıp 'Hiçbir şey giymemiş' notuyla paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Kadın müşteriyi kayda alıp paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Erdoğan'ın imzasıyla yeni dönem başladı! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
Attığı imza yeni dönemi başlattı! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
Japon deprem uzmanından 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı! 4 fay hattını işaret etti
Japon deprem uzmanından 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı
Netanyahu'nun eşi hakkında 'taciz' soruşturması
Netanyahu'ya büyük şok! Eşi hakkında "taciz" soruşturması

Son Dakika Haberleri

Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekâttır? Kısa Zamm-ı Sureler! CUMA NAMAZI SAATLERİ | 27 Aralık Cuma İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri! DEPREM Mİ OLDU? 27 Aralık deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! MEMUR MAAŞ ZAMMI | En düşük memur maaşı 2025'te kaç TL olacak? Memur maaşı 2025 Ocak zammı nasıl hesaplanır? EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! 2025 Emekli maaş zam oranları belli oldu mu? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 27 Aralık Cuma Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Nezaket bulundu mu? MASTERCHEF 5. CEKET | MasterChef 5. ceketi kim kazandı? 26 Aralık Perşembe son ceketi kim aldı? 27 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 neler var? ÖTV muafiyetli araçlar 2025! Engellilere ÖTV muafiyeti nedir? ÖTV muafiyetli araçlar hangileri? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27 Aralık Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.