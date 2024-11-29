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Ethereum ETF'lerine son dört günlük rekor giriş

Ethereum ETF'lerine son dört günlük rekor giriş
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Ethereum (ETH) tabanlı ETF'ler son dört işlem gününde 224,9 milyon dolar net giriş kaydetti. Bu rakam, aynı dönemde 35,2 milyon dolarda kalan Bitcoin ETF'lerini önemli farkla geride bıraktı. Finansal performans, Ethereum'un merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemindeki son gelişmelerle destekleniyor.

Ethereum'un DeFi ekosistemi ABD mahkemesinde önemli bir zafer kazandı. Tornado Cash davasındaki kısmi başarı ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanlığına Paul Atkins'in getirilme olasılığı, yatırımcı güvenini artırdı. Bu gelişmeler Ethereum fiyatını son yedi günde yüzde 7,7 yükselterek 3.590 dolara taşıdı.

Ethereum Yatırım Araçlarına İlgi Artıyor

Spot Ethereum ETF'leri, 22-27 Kasım tarihleri arasında gösterdiği performansla dikkat çekti. Farside Investors verilerine göre bu dönemde Bitcoin ETF'leri, özellikle 25 Kasım'daki yoğun çıkışların etkisiyle sınırlı bir artış gösterdi.

Sektör uzmanları, bu yükselişin arkasındaki temel nedenlerin başında Ethereum tabanlı Tornado Cash'in ABD mahkemesindeki başarısının geldiğini belirtiyor.

10x Research kurucusu Markus Thielen, Trump yönetiminin DeFi ekosistemine yönelik olumlu yaklaşımının beklendiğini söyledi. Thielen, World Liberty Financial DeFi protokolü üzerinden Trump ailesinin de bu gelişmeden fayda sağlayabileceğini vurguladı.

K33 Research raporuna göre kaldıraçlı spot Ethereum ETF'lerine olan talep, Trump'ın seçim zaferinden bu yana yüzde 160 artış gösterdi. Bu durum, Ethereum'un bu boğa döngüsünde Bitcoin ve Solana karşısındaki konumunu sağlamlaştırıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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