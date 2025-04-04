EOS Fiyat Tahmini 2025-2031: EOS 10 Doları Görebilir mi?

EOS Fiyat Analizi: Hızlı Yükselişin Ardından 0.826 Dolara Geriledi

4 Nisan 2025 itibarıyla EOS fiyat analizinde ayı piyasasının (düşüş eğilimi) hakim olduğu görülüyor. Kripto para, 0.826 dolara kadar gerileyerek son gün içinde yüzde 4.24 değer kaybetti. Ancak, genel olarak geçen hafta piyasa boğa eğiliminde (yükseliş) kalmıştı.

EOS Günlük Fiyat Grafiği Analizi

Bir günlük fiyat grafiği, EOS'un piyasa trendlerinin ayı yönlü olduğunu doğruluyor.

Bollinger bantları, piyasadaki oynaklığı (volatilite) ölçer ve genişlemesi, fiyat dalgalanmalarının arttığını gösterir.

Üst Bollinger bandı, önceki direnç seviyesi olarak 0.811 dolara yükseldi.

Alt Bollinger bandı ise 0.404 dolara kadar gerileyerek destek seviyesini belirledi.

Göreceli Güç Endeksi (RSI), 74.96 seviyesine düşerek aşırı alım bölgesinde kaldığını gösteriyor. Bu, fiyat düşüşünü doğrulayan bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Piyasada satışların artmasıyla birlikte, EOS hâlâ aşırı alım bölgesinde bulunuyor.

EOS 4 Saatlik Fiyat Grafiği Analizi

EOS'un son dört saatte 0.826 dolara gerilediği görülüyor.

Kırmızı mum çubuğu, satış baskısının arttığını gösteriyor.

Bollinger bantlarının genişlemesi, piyasadaki belirsizliğin devam edeceğini işaret ediyor.

Üst Bollinger bandı 0.909 dolar seviyesinde, direnç noktası olarak öne çıkıyor.

Alt Bollinger bandı ise 0.618 dolarda, destek noktası sağlıyor.

RSI göstergesi 66.16 seviyesine düştü ve aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Bu durum, satış baskısının arttığını gösteriyor. Ayılar (düşüş trendini savunanlar) yeniden piyasaya döndü ve güçlü bir yükselişin ardından düşüş eğilimi başladı.

EOS Fiyat Tahmini Ne Gösteriyor?

Teknik analizler, EOS'un düşüş trendinde olduğunu ve fiyatının 0.826 dolara kadar gerilediğini doğruluyor. Kripto para, son 24 saatte yüzde 4.52 değer kaybetti. Teknik göstergeler karışık sinyaller verse de kısa vadede düşüş eğilimi devam edebilir.

EOS Yatırım İçin Uygun mu?

EOS, son bir ayda daha fazla yeşil (yükseliş) gün geçirdi. Ancak, son bir yılda yüzde 35 değer kaybetti. Piyasa koşulları değişebilir ve toparlanma ihtimali göz ardı edilmemeli. 2025'in ikinci yarısında beklenen bir boğa rallisi, EOS'un fiyatını tekrar 1 doların üzerine taşıyabilir.