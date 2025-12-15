Enflasyon verisi öncesi kripto para piyasasında sessiz bekleyiş

Pazartesi günü Bitcoin 90.000 doların altında el değiştirirken kripto para piyasası bu hafta açıklanacak yoğun ABD verileri öncesinde temkinli bir görünüme geçti. Ethereum 3.100 dolar civarında tutunurken BNB 890 dolar Solana ise 132 dolar seviyelerinde işlem gördü.

Makro Takvim Piyasada Belirleyici Rol Üstleniyor

Analistlere göre 2025 için Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının tamamlanmasıyla birlikte odak tamamen ABD verilerine kaydı. Perakende satışlar işsizlik maaşı başvuruları enflasyon göstergeleri ve Fed yetkililerinin açıklamalarının kısa bir zaman dilimine sıkışması fiyatlamalarda yeni bir denge arayışını öne çıkarıyor.

Bir araştırma şirketinin analiz ekibinden Timothy Misir, piyasaların geçen haftaki faiz indiriminden çok bu indirimi doğrulayabilecek verileri fiyatladığını belirtti. Misir'e göre enflasyon verilerinde yukarı yönlü bir sürpriz şahin indirim söylemini güçlendirebilirken daha yumuşak bir tablo riskli varlıklara yıl sonuna doğru alan açabilir.

Geçen hafta Fed'in 25 baz puanlık indirime rağmen temkinli bir ton benimsemesi kripto tarafında da iştahı sınırladı. Bu görünümle birlikte Bitcoin'in kritik direnç bölgelerinin altında kalması nedeniyle yıl sonuna yönelik "Noel rallisi" beklentilerinin zayıfladığı ifade ediliyor.

Türev piyasasında kaldıraçlı pozisyonların bir kısmı da tasfiye oldu. Son 24 saatte yaklaşık 298 milyon dolarlık pozisyonun kapandığı ve bunun yaklaşık yüzde 80'inin long yönlü işlemlerden geldiği aktarılırken bu temizliğin spekülatif kaldıraç baskısını azalttığı ancak fiyatlarda güçlü bir toparlanma üretmediği belirtiliyor.

Arz tarafında ise madencilik kaynaklı bir hareket dikkat çekti. Çin'in Sincan bölgesinde madencilik faaliyetlerinde kapanmalar yaşandığına ilişkin haberlerin ardından Bitcoin ağının hash oranının yaklaşık yüzde sekiz düştüğü kaydedildi. Analistler, kısa vadede bu tür gerilemelerin aksama yaratabildiğini ancak tarihsel olarak marjinal arzı sıkılaştırarak daha sakin bir döneme zemin hazırlayabildiğini hatırlatıyor.

Zincir üstü verilerde de büyük tutarlı yatırımcıların borsalara gönderdiği Bitcoin miktarında belirgin bir zayıflama öne çıkıyor. Binance borsasına bir BTC'nin üzerinde BTC taşıyan transferlerin 2018'den bu yana görülen seviyelere gerilediği ve yıllık ortalamanın 6.500 BTC haftalık ortalamanın ise 5.200 BTC civarında seyrettiği paylaşıldı. Bu eğilim büyük yatırımcıların satış niyetinin azaldığı şeklinde yorumlanıyor.

Piyasa belirsizliğine küresel bankacılık tarafındaki tahmin revizyonları da eşlik ediyor. Bir bankanın 2025 sonu Bitcoin hedefini 200.000 dolardan 100.000 dolara indirdiği ve bu değişikliğe şirket hazinesi alımlarındaki zayıflama ile ETF girişlerindeki yavaşlamayı gerekçe gösterdiği belirtildi. Aynı raporda 500.000 dolarlık uzun vadeli hedef korunurken bu hedef için tarih aralığının 2028'den 2030'a ötelenmesi dikkat çekti.

Analistler, kısa vadede agresif hamlelerden çok risk yönetiminin öne çıktığını vurgularken bir sonraki güçlü yön hareketinin kriptoya özgü hikâyelerden ziyade enflasyon verileri ve faiz beklentileriyle şekillenebileceği görüşünde birleşiyor.