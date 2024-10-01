Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor

Gemini'nin Kanada pazarından çıkış kararı, ülkenin kripto para sektöründe yaşanan değişimlerin son halkası oldu. Şubat ayında Kanada Menkul Kıymetler İdareleri (CSA) tarafından getirilen yeni düzenlemeler, özellikle stablecoin işlemlerine yönelik kısıtlamalar, birçok büyük borsanın ülkedeki faaliyetlerini sorgulamasına neden oldu. Bu durum, kripto para yatırımcılarını alternatif platformlar aramaya ve varlıklarını güvence altına almaya yönlendiriyor.

Gemini Kripto Borsası Kanada'dan Çekiliyor: 90 Gün Süre Tanındı

Gemini, 30 Eylül tarihinde Kanadalı kullanıcılarına gönderdiği e-postada, 31 Aralık 2024 tarihine kadar tüm hesapların kapatılacağını bildirdi. Borsa, kullanıcılarına varlıklarını çekmeleri için 90 günlük bir süre tanıdı. Bu karar, Kanada'nın kripto para sektörüne yönelik artan düzenleyici baskıların bir sonucu olarak görülüyor.

Şubat ayında Kanada Menkul Kıymetler İdareleri (CSA), kripto varlık ticaret platformlarına yönelik yeni kurallar getirdi. Bu kurallar arasında, tüm kripto para borsalarının yasal olarak bağlayıcı bir ön kayıt taahhüdü (PRU) imzalaması gerekiyor. Ayrıca borsaların Kanadalı müşterilere CSA'dan önceden onay almadan stablecoin alım satımı yapmasına izin verilmiyor.

Bu düzenlemeler, FTX, Celsius Network ve Voyager Digital gibi büyük kripto şirketlerinin iflasından sonra yatırımcıları korumak amacıyla getirildi. CSA, "Son dönemde yaşanan CTP iflas olayları ışığında, standart PRU formuna önemli yeni yatırımcı koruma hükümleri getiriyoruz." açıklamasını yaptı.

Gemini, başlangıçta bu yeni düzenlemelere uyum sağlamıştı. Nitekim 13 Nisan'da ön kaydını yaptı. O dönemde bir Gemini sözcüsü, Kanada'nın "Amerika kıtasındaki en önemli ve gelişmiş pazarlardan biri" olduğunu ve Gemini'nin uluslararası genişlemesinde "çok önemli bir rol" oynadığını belirtmişti.

Bununla beraber, Gemini'nin bu son kararı, düzenlemelerin uzun vadede borsalar üzerindeki etkisini gösteriyor. Kraken ve Binance gibi diğer büyük borsalar da benzer zorluklarla karşı karşıya kaldı. Binance, başlangıçta uyum sağlama niyetini belirtse de 12 Mayıs'ta Kanada'dan ayrılacağını duyurdu.

OKX, dYdX, Paxos ve Bybit gibi diğer kripto para borsaları da yeni düzenlemeler sonrasında Kanada pazarından çekildi. Bu gelişmeler, küresel kripto endüstrisinde düzenleyici çerçevelerin nasıl şekillendiğine dair önemli ipuçları sunuyor.

Gemini'nin Kanada'dan çekilme kararı, kripto para yatırımcıları için önemli sonuçlar doğurabilir. Kanadalı kullanıcılar, varlıklarını güvence altına almak ve alternatif platformlar bulmak için harekete geçmek zorunda. Bu durum, ülkedeki kripto para piyasasının yeniden şekillenmesine yol açabilir.