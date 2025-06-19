Dev kripto borsası operasyonlarını genişletmeye devam ediyor

Dev kripto borsası operasyonlarını genişletmeye devam ediyor
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Bitget, Gürcistan'dan aldığı lisansla Avrupa'daki varlığını güçlendirdi. Günlük işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsalarından birisi olan Bitget ayrıca Vietnam'da QR kod ile kripto ödeme sistemi başlattı.

Küresel kripto para borsası Bitget, Tiflis Serbest Bölgesi'nde faaliyet göstermek üzere Gürcistan'dan düzenleyici onay aldı. Şirket aynı zamanda Vietnam'da VietQR sistemiyle kripto ödemelerini başlatarak Asya pazarındaki yenilikçi adımlarını sürdürüyor.

Bitget Operasyonlarını Büyütmeyi Sürdürüyor

Kripto para borsası Bitget, Avrupa pazarındaki genişleme stratejisi kapsamında önemli bir adım atarak Gürcistan'dan lisans aldığını duyurdu. Şirket, Tiflis Serbest Bölgesi içerisinde dijital varlık alım satım platformu ve saklama hizmetleri sunmak için gerekli yasal onayı aldı. Bu gelişme, Bitget'in Avrupa Birliği tarafından hazırlanan Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesi öncesinde kıtadaki varlığını güçlendirme çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

Yapılan açıklamaya göre Gürcistan'ın seçilmesinde ülkenin sunduğu net yasal çerçeve, vergi avantajları ve giderek büyüyen kripto para kullanıcı tabanı belirleyici oldu. Bitget'in Üst Yöneticisi Gracy Chen, Avrupa'da MiCA düzenlemesinin yürürlüğe girmesine az bir zaman kala Gürcistan'ın yasal netlik ve kullanıcı adaptasyonu açısından kilit bir pazar olduğunu belirtti. Bu lisansla birlikte Gürcistan'daki kullanıcılar, spot ve vadeli işlemlerin yanı sıra kopya ticareti gibi borsanın tüm hizmetlerine yerel düzenlemelere tam uyumlu bir şekilde erişebilecek. Şirket ayrıca kullanıcıların, rezerv kanıtı ve özel koruma fonu gibi ek güvenlik önlemlerinden de faydalanacağını vurguladı.

Bitget'in Avrupa'daki büyüme adımları Gürcistan ile sınırlı değil. Borsa, bağlı kuruluşu Archax üzerinden Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesinden yetki alırken, İtalya'da Organismo Agenti e Mediatori'ye kayıtlı bulunuyor. Bitget ayrıca Polonya, Bulgaristan, Litvanya ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde sanal varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet gösteriyor.

Borsa, küresel büyüme vizyonu doğrultusunda operasyonlarını farklı coğrafyalarda da genişletiyor. Bu kapsamda Bitget Wallet, Vietnam'da ulusal QR ödeme standardını destekleyen bir hizmet başlattı. VietQR entegrasyonu sayesinde kullanıcılar, ülkedeki 2 milyondan fazla işletmede USDT ve USDC gibi stablecoin birimleriyle doğrudan ödeme yapabiliyor. Ethereum, Solana, TON ve BNB Chain dahil birçok Blockchain ağını destekleyen sistem, gelecekte yapılacak bir güncellemeyle herhangi bir token ile otomatik takas yaparak ödeme imkanı da sunacak.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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