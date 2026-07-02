Citi, Bitcoin ve Ethereum hedeflerini ikinci kez düşürdü

Wall Street devi Citi, Bitcoin ve Ethereum için 12 aylık fiyat hedeflerini düşürdü. Yeni tahmine göre Bitcoin önümüzdeki bir yılda 82 bin dolara ulaşırken Ethereum hedefi 2 bin 200 dolara indi. Revizyon, ETF talebinin zayıflaması ve ABD'de kripto yasalaşmasının durması gerekçesiyle geldi.

Söz konusu indirim, Citi'nin 2026'da hedeflerini ikinci kez aşağı çekmesi anlamına geliyor. Banka Aralık 2025'te temel senaryosunda Bitcoin için 143 bin dolar, kurumsal talep hızlanırsa 189 bin dolarlık iyimser bir hedef öngörmüştü. Yıl içindeki ilk indirim bu rakamı 112 bin dolara çekmiş, yeni revizyonu ise hedefi 82 bin dolara indirdi.

CITI ARTIK SIFIR ETF GİRİŞİ BEKLİYOR

Citi'nin bakışındaki en büyük değişim ETF beklentisinde yaşandı. Banka daha önce önümüzdeki yıl için 10 milyar dolarlık net giriş öngörürken artık sıfır net giriş bekliyor. Bu sert dönüş fonlardaki tabloyu yansıtıyor. Bitcoin ETF'lerinden 2026'da yaklaşık 3,3 milyar dolar çıktı. Yalnızca haziran ayında gerçekleşen 4,5 milyar dolarlık çıkış ise bu ürünlerin kayıtlara geçen en kötü ayı oldu.

Analistlere göre yasalaşmadaki durgunluk piyasa güvenini ağır biçimde zedeledi. Önceki tahminler, kurumsal katılımı genişletmesi beklenen CLARITY Yasası gibi dijital varlık düzenlemelerinin onayına dayanıyordu. Banka ayrıca ortalama ETF yatırımcısının artık zararda olduğunu, fiyatların 2024 ABD seçimleri öncesindeki seviyelerin altında bulunduğunu belirtti. Yüksek faizlerin Bitcoin gibi alternatif varlıklara talebi sınırlamasıyla para biriminin değer kaybına yönelik endişelerin de hafiflediğini kaydetti.

CITI'NİN KÖTÜ SENARYOSUNDA BİTCOİN 53 BİN DOLARA İNİYOR

Bitcoin, 2026 boyunca eski ivmesini yeniden yakalamakta zorlandı. Kripto para yılın başında 96 bin doların üzerine çıktıktan sonra şubat sonunda 60 bin dolar dolayına geriledi. Mayıs sonunda alıcılar fiyatı yeniden 80 bin dolara yaklaştırsa da yeni satış baskısı bu kazançları sildi ve Bitcoin son olarak 59 bin dolar bandına döndü. Kripto para yayım sırasında yaklaşık 60 bin dolardan işlem görüyor.

Citi, daha somut bir endişeye de dikkat çekti. Bilançolarına yüklü miktarda Bitcoin ekleyen dijital varlık hazinesi şirketleri satışa geçebilir. Paranın yapay zeka etiketli varlıklara kayması da eklenince kripto için tablo savunmacı bir hâl aldı. Bankanın durgunluk ve süregelen ETF çıkışları üzerine kurduğu kötü senaryo, Bitcoin'i önümüzdeki 12 ayda 53 bin dolara indiriyor.

Temkinli görüşe rağmen bazı piyasa gözlemcileri, kurumsal talebin geri dönmesi hâlinde toparlanmaya yer olduğunu düşünüyor. CryptoQuant CEO'su Ki Young Ju, doğru koşullar oluşursa Bitcoin'in geniş çaplı bir makro çıkış yaşayabileceğini belirtti. Ju, bir başka kalıcı yükseliş için çok daha büyük kurumsal alımların gerekeceğini vurguladı.