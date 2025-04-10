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Cardano kurucusundan cesur Bitcoin tahmini

Cardano kurucusundan cesur Bitcoin tahmini
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Cardano Blockchain kurucusu Charles Hoskinson, Bitcoin'in (BTC) bu yılın sonuna kadar veya gelecek yıl içinde 250.000 dolara ulaşabileceğini belirtti. Yaklaşan ABD stablecoin mevzuatı ve kripto kullanıcılarındaki önemli artış, bu cesur tahminin arkasındaki temel nedenler olarak gösteriliyor.

Input Output HK'nin de kurucu ortağı olan Hoskinson, kripto para piyasasının önümüzdeki üç ila beş ay içinde durağan kalacağını belirterek, ardından Ağustos veya Eylül aylarında büyük bir spekülatif dalganın geleceğini ve bunun altı ila 12 ay sürebileceğini dile getirdi. ABD'de ilerleyen stablecoin düzenlemeleri, mega şirketlerin kripto ekosistemine girişini hızlandırabilir ve piyasa istikrarı tarife endişeleri yatıştıktan sonra geri dönebilir. Hoskinson aynı zamanda Trump'ın tarife politikalarının piyasalar üzerindeki etkisinin beklenenden çok daha az olacağını ve "fiyasko" ile sonuçlanacağını iddia ediyor.

Hoskinson: Stablecoin Yasaları Bitcoin İçin Rekor Yükseliş Getirebilir

Charles Hoskinson'ın Bitcoin için yaptığı cesur tahmin, kripto para piyasalarında geniş yankı uyandırdı. Cardano kurucusu, özellikle ABD'de ilerleyen iki önemli stablecoin yasasına dikkat çekti. Senato'dan GENIUS Act ve Temsilciler Meclisi'nden STABLE Act, her ikisi de ilgili komitelerinden geçmiş durumda.

Bu düzenlemelerin "Muhteşem 7" olarak adlandırılan Apple, Microsoft ve Amazon gibi teknoloji devlerinin dolara sabitlenmiş tokenları benimsemesine yol açabileceğini belirten Hoskinson, Bitcoin fiyat hedefini desteklemek için somut veriler de sundu.

Cryptocom raporuna göre 2024'te küresel kripto benimsemesinde yüzde 13'lük önemli bir yıllık artış yaşandı. Kullanıcı tabanı 659 milyona ulaştı. Hoskinson, jeopolitik ortamın Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde olduğu gibi "kurallara dayalı düzenden" kopuk hale geldikçe, kripto paranın iş globalizasyonu için "tek seçenek" olarak ortaya çıkacağını öne sürdü.

Son haftalarda Trump'ın tarife açıklamaları yatırımcıları endişelendirerek küresel piyasalara ciddi darbeler yarattı. Hoskinson, tarife meselesinin bir "fiyasko" olacağını ve dünyanın müzakere etmeye istekli olduğunu, asıl meselenin ABD-Çin rekabeti olduğunu ifade etti.

Cardano kurucusunun tahminleri piyasaların istikrar kazanacağını, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşüreceğini ve nihayetinde kripto piyasasına likidite sağlayacağını işaret ediyor. Şu anda Bitcoin, Ocak ayındaki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 108.786 dolardan yaklaşık yüzde 24 düşük, 81.703 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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