Bitmine Ethereum almaya devam ediyor

New York Borsası'nda BMNR koduyla işlem gören Bitmine Immersion Technologies, geçen hafta 9 bin 926 ETH daha alarak toplam varlığını 5 milyon 815 bin 164 tokene taşıdı. Bu miktar, 120,7 milyon adetlik Ethereum arzının yüzde 4,8'ine denk geliyor. Şirket böylece yüzde 5'lik hedefinin yüzde 96'sına ulaştı. Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, şirketin hazine stratejisini başlattığı Haziran 2025'ten bu yana her hafta ETH aldığını belirtti.

Şirketin hisse geri alımı ise aynı dönemde yavaşladı. 16 Ağustos'ta sona eren haftada 1,7 milyon adi hisse geri alındı. Bu rakam, programın 1 Temmuz'da başlamasından bu yana kaydedilen en küçük haftalık alım oldu ve üst üste üçüncü düşüşe işaret etti. Haftalık rakam 26 Temmuz haftasında 6,1 milyon hisseyle zirve yapmış, ardından sırasıyla 4,5 milyon, 3 milyon ve 1,7 milyona gerilemişti. Bitmine, 4 milyar dolarlık yetki kapsamında 1 Temmuz'dan bu yana toplam 20,8 milyon hisse geri aldı. Lee her üç açıklamada da hisseyi değerinin altında ya da cazip fiyatlı olarak niteledi.

Bitmine'ın kripto, nakit ve yüksek riskli girişim yatırımlarının toplam değeri, bir hafta önceki 11,6 milyar dolardan 11,4 milyar dolara indi. Bitmine hafta boyunca ETH eklemesine rağmen bu gerileme yaşandı, çünkü şirket ETH'yi 16 Ağustos'ta token başına 1893 dolardan değerledi. Bir hafta önce bu değer 1928 dolardı.

TOM LEE ETH/BTC ORANINDAKİ YÜKSELİŞE DİKKAT ÇEKTİ

Lee, Ethereum'a yönelik talebin artacağı beklentisini yineledi. Yönetim Kurulu Başkanı, ETH/BTC oranının yıllardır süren düşüş trendini yukarı kırdığını ve bunun piyasaların tokenlaştırma ile yapay zeka ajanlarına dayalı uygulamaları fiyatlamaya başladığını gösterdiğini savundu. Lee, "ETH/BTC oranını 0,02994 seviyesinde ve yükselişte görmekten memnunuz." dedi. Başkan makro tarafta da finansal koşulların gevşemesinin kripto için destekleyici olacağını dile getirdi.

Bitmine temmuz ayında haftalık ETH alımını 30 bin 500'den 7 bin 430 tokene indirmişti. Lee o dönemde bu yavaşlamayı, sermayenin hisse geri alımına yönlendirilmesine bağlamıştı. ETH yayım sırasında yaklaşık 1625 dolardan işlem görürken BMNR hissesi son seansta yüzde 3,5 değer kazandı.

NAKİT 78 MİLYON DOLARA GERİLEDİ

Şirketin nakit ve menkul kıymetleri 16 Ağustos'ta 78 milyon dolara indi. Bu kalem, Bitmine'ın 527 milyon dolar bildirdiği 28 Haziran'dan bu yana her hafta düştü ve sırasıyla 482, 385, 268, 173 ve 104 milyon dolar seviyelerinden geçti. Şirket ETH'nin yanı sıra 210 Bitcoin, Beast Industries'te 180 milyon dolarlık ve Eightco Holdings'te 73 milyon dolarlık pay tutuyor.

Bitmine yönetim kurulu 14 Ağustos'ta, yıllık yüzde 9,50 temettü oranına sahip A Serisi süresiz imtiyazlı hisseleri için 17 haftalık nakit temettü açıkladı. Ödemelerin çoğu hisse başına 0,1847 dolar olacak ve 4 Eylül ile 28 Aralık arasında yapılacak. Söz konusu imtiyazlı hisse, 100 dolarlık nominal değerle New York Borsası'nda BMNP koduyla işlem görüyor.

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