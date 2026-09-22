Bitcoin'de yükseliş ETF hesabını değiştirdi

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ETF analisti James Seyffart, 21 Eylül'deki paylaşımında fon yatırımcılarının Bitcoin başına tahmini ortalama maliyetini 81 bin 722 dolar olarak açıkladı. Bitcoin'in aynı gün 87 bin dolara kadar yükselmesi, bu eşikle piyasa fiyatı arasındaki farkı yaklaşık yüzde 6,5'e çıkardı.

Seyffart'ın değerlendirmesi, fonlara yatırım yapanların ortalama maliyetine dayanıyor. Her yatırımcının alım tarihi ve fiyatı farklı olduğu için kara dönüş bütün pay sahiplerini kapsamıyor. Daha yüksek fiyatlardan alım yapanlar, Bitcoin bu ortalamanın üzerinde işlem görse de zararda kalabiliyor.

FONLARA BİR GÜNDE 999 MİLYON DOLAR GİRDİ

Fiyatın toparlanmasına fonlara yönelen para da eşlik etti. Farside Investors verilerine göre ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerine 21 Eylül'de 999 milyon dolar net giriş gerçekleşti. Böylece fonlar üst üste üçüncü işlem gününü net girişle tamamladı.

En büyük giriş, 381,4 milyon dolarla BlackRock'ın IBIT fonunda kaydedildi. ARK 21Shares'in ARKB fonuna 289,1 milyon, Fidelity'nin FBTC fonuna ise 238,8 milyon dolar girdi. Bu üç fon günlük net girişin yaklaşık yüzde 91'ini oluşturdu.

Fonlara 17 Eylül'de 159,5 milyon, 18 Eylül'de ise 433 milyon dolar net giriş gerçekleşmişti. Son verilerle birlikte üç işlem günündeki toplam 1 milyar 591,5 milyon dolara ulaştı.

ETF payları, yatırımcıların Bitcoin'i doğrudan satın alıp bir kripto cüzdanında saklamadan fiyat hareketine katılmasını sağlıyor. Paylar borsada alınıp satıldığı için yatırımın getirisi, yatırımcının kendi alış ve satış fiyatına bağlı olarak değişiyor.