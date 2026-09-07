Bitcoin'de iki ayrı grafik tek cevap verdi

İki değerlendirme eylül başında birkaç gün arayla yayımlandı. Analistler yeni bir boğa piyasasının başladığını değil, ayı piyasasını tanımlayan koşulların ortadan kalktığını savundu. Kripto para yayım sırasında 79 bin 47 dolardan işlem görüyor.

EDWARDS'IN STABLECOİN GÖSTERGESİ EŞİĞE DEĞDİ

Capriole Investments'ın kurucusu Edwards, sinyalini 4 Eylül'de paylaştı. Piyasa Riskten Korunma Oranı adını verdiği gösterge, USDT ile Bitcoin'in piyasa değerleri arasındaki oranın 30 günlük seyrini izliyor. Okuma eksi yüzde 20,42'ye gerileyerek grafikte işaretlenen eksi yüzde 20,78'lik eşik bölgesine yaklaştı. Edwards'a göre oranın düşmesi, sermayenin stablecoinlerden Bitcoin'e yöneldiğine işaret ediyor.

Edwards'ın grafiğinde Ocak 2020'den bu yana yaklaşık dokuz benzer sinyal görülüyor. Bunların çoğu yükselişlerin öncesinde geldi. Ekim 2021'deki bir sinyal ise döngü zirvesine yakın bir noktaya denk düştü. Edwards, göstergenin yeşil kaldığı dönemlerde son beş yılda aşağı yönlü hareketlerin büyük ölçüde sınırlı kaldığını savundu. Analist sinyal için net bir geçersizlik koşulu da belirledi. Gösterge yeniden kırmızıya döndüğünde sinyal geçerliliğini yitiriyor. Edwards'ın öngördüğü süre aylarla değil haftalarla ölçülüyor.

ROOT'UN DÖNGÜ SİNYALİ İKİ AY ERKEN GELDİ

Bitcoin Strategy'de analizlerini yayımlayan Root ise aynı sonuca yalnızca fiyat yapısını inceleyerek ulaştı. Analistin grafiği, Bitcoin'in 200 günlük ortalama, 21 haftalık ortalama ve kısa vadeli sahiplerin maliyet tabanı üzerine yeniden çıktığı anı izliyor. Önceki iki döngüde kırılımlar arasındaki süre 1375 ve 1384 gün olarak ölçüldü. İki aralık arasındaki fark yalnızca dokuz gündü. Güncel kırılım 2023 sinyalinden 1314 gün sonra geldi. Bu süre önceki ritimden yaklaşık 65 gün daha kısa.

Root bu zamanlamanın iki yönlü çalıştığını belirtti. Kırılımın önceki döngülere göre yaklaşık iki ay erken geldiğini, bunun hâlâ önemli bir sapma olduğunu ve ayı piyasasının sürme ihtimalini tümüyle dışlamadığını söyledi. Root'a göre mevcut dip dört yıllık döngü takviminden yaklaşık dört ay önce oluştu. Analist bu nedenle kırılımdaki iki aylık farkın dipteki sapmadan daha küçük olduğunu belirtti.

70 BİN DOLARLIK DESTEK RAFI İKİ TEZİ AYAKTA TUTUYOR

İlk değerlendirmede Bitcoin 79 bin 755 dolardan işlem görürken piyasa değeri yaklaşık 1,6 trilyon dolardı. Root'un izlediği 21 haftalık ortalama 79 bin 355 dolarda bulunuyordu ve fiyat çizginin yüzde 0,5 üzerindeydi. Yayım sırasında Bitcoin 79 bin 47 dolardan işlem görüyor. Kripto para böylece bu ortalamanın hemen altına geriledi ve çizgiyi yeniden sınıyor.

Daha aşağıda kısa vadeli sahiplerin maliyet tabanı 70 bin 853 dolarda, 200 günlük ortalama ise 69 bin 785 dolarda bulunuyor. Birbirine yaklaşık bin dolar mesafedeki bu iki seviye 70 bin dolar çevresinde bir destek bölgesi oluşturuyor. Grayscale de dip tahminini aynı bölgeye yerleştirmişti. Bu bölgenin altında haftalık kapanış, Root'un fiyat yapısına dayanan tezini geçersiz kılabilir. Edwards'ın sinyali ise Bitcoin fiyatına değil kendi göstergesinin yeniden kırmızıya dönmesine bağlı. İki değerlendirme aynı yönde sonuç üretse de yöntem ve zaman ufkunda ayrışıyor. Edwards haftaları, Root ise bir döngüyü ölçüyor.