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Bitcoin yeniden destek arıyor

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Bitcoin yeniden destek arıyor
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Bitcoin, ABD'de beklentilerin altında kalan enflasyon verisinin ardından elde ettiği kazançları geri verdi. Fiyat yeniden 84 bin doların altına inerken verideki hesaplama değişiklikleri ve vadeli işlemlerde azalan kaldıraç piyasanın odağına girdi.

30 Eylül'de açıklanan kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisinin ardından 85 bin 600 dolara kadar çıkan Bitcoin, bu seviyede tutunamadı. Yayım sırasında yaklaşık 83 bin 940 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatte fiyat 83 bin 182 dolar ile 85 bin 518 dolar arasında hareket etti.

ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞE HESAPLAMA ETKİSİ

ABD Ekonomik Analiz Bürosu, ağustosta yıllık PCE enflasyonunu yüzde 3,4 olarak açıkladı. Piyasanın beklentisi yüzde 3,7 seviyesindeydi. Gıda ve enerji hariç çekirdek göstergede yıllık artış yüzde 3 oldu. Aylık artışlar ise sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 0,2 olarak kaydedildi.

Veri ilk anda alımları desteklese de enflasyondaki yavaşlamanın ne kadarının hesaplama yönteminden kaynaklandığı tartışılıyor. Piyasa analiz platformu The Kobeissi Letter, yöntem değişikliklerinin çekirdek PCE'yi tek başına 0,20 yüzde puana kadar aşağı çekmiş olabileceğini değerlendirdi. Kurumun tahmini, fiyat baskısındaki iyileşmenin tamamını ekonomik koşullara bağlamayı zorlaştırıyor.

BEA'nın açıklaması da verilerin yıllık güncelleme kapsamında revize edildiğini gösteriyor. Kişisel gelir ve harcama serilerindeki değişiklikler Ocak 2021'e kadar uzanıyor. Beklentinin altında kalan son rakam, bu nedenle önceki dönemlerle karşılaştırılırken revizyonlarla birlikte değerlendiriliyor.

DESTEK YAKININDA RİSK VAR AMA KALDIRAÇ AZALIYOR

Geri çekilmeyle birlikte 82 bin 500 dolarlık destek yeniden önem kazandı. CoinGlass'ın 1 Ekim tarihli tasfiye haritasında, bu seviyenin hemen üzerindeki 83 bin dolar çevresinde yaklaşık 60 milyon dolarlık olası tasfiye yoğunluğu görüldü. Bu tutar gerçekleşmiş kaybı değil, fiyat hareketine bağlı olarak risk altına girebilecek pozisyonlara ilişkin tahmini gösteriyor.

Vadeli işlemlerde ise daha farklı bir tablo var. Zincir üstü analiz şirketi Glassnode'a göre Bitcoin ağustos dibinden yüzde 35 yükselirken BTC cinsinden açık pozisyonlar yaklaşık yüzde 20 azaldı. Henüz kapatılmamış vadeli sözleşmeleri izleyen bu ölçüm, marttan bu yana en düşük düzeye indi.

Glassnode, azalan kaldıracın yükselişi zorunlu pozisyon kapatmalarına karşı daha az kırılgan hale getirebileceğini belirtiyor. Yine de 85 bin dolar çevresindeki satış emirleri yukarı yönlü hareketi sınırlıyor. Bitcoin'in son denemede aşamadığı 85 bin 600 dolar ile aşağıdaki 82 bin 500 dolar desteği, kısa vadeli görünümde öne çıkıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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