Bitcoin yatırımcıları Fed'in faizi sabit tutmasını bekliyor

Aynı verilere göre piyasa, faiz indirimine yalnızca yüzde 1,8 ihtimal tanıyor ve artırım ihtimalini neredeyse sıfırlıyor. Bu tablo yatırımcıların ilgisini kararın kendisinden çok, Fed yetkililerinin önümüzdeki döneme ilişkin vereceği mesajlara kaydırdı.

Dikkatler, Kevin Warsh'ın başkan olarak yöneteceği ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına çevrildi. Warsh hem faiz kararını hem de güncellenmiş ekonomik projeksiyonların açıklanmasını yönetecek. Toplantıda politika metniyle birlikte ekonomik projeksiyonlar özeti ve yakından izlenen nokta grafiği yayımlanacak. Bu grafik, yetkililerin önümüzdeki yıllarda faizin nereye gideceğine dair beklentilerini gösteriyor.

Temkinli pozisyonlanma dijital varlıklardaki zayıflıkla aynı döneme denk geldi. Piyasa verilerine göre toplam kripto para piyasa değeri son 24 saatte yüzde 2,47 gerileyerek yaklaşık 2,13 trilyon dolara indi. Bitcoin de karar öncesi risk azaltan yatırımcılarla birlikte değer kaybetti ve yayım sırasında 61.700 dolar dolayında işlem gördü.

EKONOMİSTLER 2026 BOYUNCA SABİT FAİZ BEKLİYOR

Wall Street'ten gelen yeni tahminler, faizin piyasaların yıl başında öngördüğünden çok daha uzun süre sabit kalabileceğine işaret ediyor. 4-9 Haziran'da yapılan geniş katılımlı bir ekonomist anketinde 102 katılımcıdan 72'si, federal fonlama faizinin 2026 sonuna kadar yüzde 3,50-3,75 aralığında kalmasını bekliyor. Bu sonuç, ek faiz indirimlerine karşı yılın şimdiye kadarki en güçlü uzlaşısını oluşturdu. Beklentiyi güçlü gelen ekonomik veriler ve süregelen enflasyon kaygıları besliyor.

Faiz piyasaları da benzer yönde hareket etti. Vadeli işlem yatırımcıları artık yeni indirim beklemek yerine 2026 sonuna doğru en az bir faiz artırımını fiyatlıyor. Yüksek faiz beklentisine büyük finans kuruluşlarından da destek geldi. Fransız bankası BNP Paribas tahminini revize ederek Fed'in Aralık 2026'da faiz artırımına başlamasını beklediğini açıkladı. Banka, 2025 boyunca yapılan üç faiz indirimini fiilen tersine çevirecek üç artırım öngörüyor.

PİYASALAR FED'İN PROJEKSİYONLARINA ODAKLANDI

Yatırımcılar gelecek hafta faizin değişmeyeceğini büyük ölçüde fiyatlasa da kararla birlikte açıklanacak tahminler piyasalarda daha güçlü etki yaratabilir. Güncel verilere göre efektif federal fonlama faizi yüzde 3,62 ile hedef aralığın içinde bulunuyor. Enflasyon tahminlerinde, büyüme beklentilerinde veya nokta grafiğindeki olası değişiklikler 2027 ve sonrasına dönük beklentileri etkileyebilir. Enflasyon toplantı öncesinde kritik değişken olmayı sürdürürken piyasa yorumları ABD enflasyonunun yüzde 4,2 dolayında seyretmesini bekliyor.

Siyasi baskı da gündemdeki yerini korudu. ABD Başkanı Donald Trump daha düşük faiz çağrısını sürdürürken Warsh, para politikası kararlarının siyasi etkiden bağımsız kalacağını belirtti.

Bitcoin yatırımcıları açısından faizin sabit kalması büyük ölçüde fiyatlanmış görünüyor. Bu nedenle piyasa katılımcıları Warsh'ın basın toplantısına ve Fed'in güncellenmiş tahminlerine odaklandı. Bu sinyaller, yılın ikinci yarısında likidite koşullarına ve risk varlıklarına yön verebilir.