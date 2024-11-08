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Bitcoin rekorlara doymuyor: Bitcoin fiyatında yeni zirve

Bitcoin rekorlara doymuyor: Bitcoin fiyatında yeni zirve
Haberler
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Haberler
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Bitcoin, Donald Trump'ın yeniden seçilmesiyle birlikte 77.148 dolara yükselerek yeni bir rekora imza attı. Yatırımcı ilgisi ve kurumsal kabul gören bu adımlar, Bitcoin'in yıl boyunca gösterdiği yüksek performansın altını çiziyor.

Bitcoin, küresel siyasi dengeler ve finansal yeniliklerin etkisiyle değerine değer katarak 77 bin dolarlık rekor seviyeye ulaştı. Donald Trump'ın yeniden başkan olarak seçilmesi ve Amerika'nın kripto para politikalarındaki olumlu değişikliklere olan inancın artması Bitcoin'in yükselişinde büyük rol oynadı.

Bitcoin İnanılmaz Performansıyla Göz Kamaştırıyor

Lider kripto para birimi Bitcoin, küresel ekonomik ve siyasi gelişmelerin etkisiyle yeni bir zirveye imza attı. Bitcoin, 77.148 dolar seviyesine ulaşarak tarihinin en yüksek değerine erişti ve önemli bir psikolojik eşiği geride bıraktı.

Bu dikkat çekici yükselişte, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasi değişim önemli rol oynadı. Yeniden başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump'ın kripto para dostu yaklaşımı, piyasalarda olumlu karşılandı. Trump'ın "Amerika'yı evrenin kripto başkenti yapacağız ve Bitcoin'i bir dünya gücü haline getireceğiz" sözleri, kripto para topluluğunda büyük heyecan yarattı.

Öte yandan, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) 11 Ocak 2024'te spot Bitcoin ETF'lerine yeşil ışık yakması, kurumsal yatırımcıların ilgisini artırdı. Bu düzenleme, Bitcoin'e erişimi kolaylaştırarak piyasadaki talebi yükseltti.

Son 24 saatlik dilimde yüzde 2,21 değer kazanan Bitcoin, 2024'ün başından bu yana sergilediği yüzde 76'lık artışla, kripto para piyasasındaki lider konumunu sağlamlaştırdı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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