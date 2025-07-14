Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu

Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu
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Lider kripto para birimi Bitcoin piyasa değeri ile dünyanın beşinci en büyük varlığı haline gelerek 2,407 trilyon dolarlık değerlemesi ile Amazon'u geride bıraktı. Kurumsal ETF girişleri ve ABD'deki yasal düzenlemeler bu rallinin arkasında yer alıyor. Kripto piyasalarında tarihi bir dönüm noktası yaşanıyor.

Bitcoin'in tarihi yükselişi pazar gecesinin geç saatlerinde başladı ve 120.000 dolar barajını ilk kez aştı. Pazartesi sabahı 122.500 dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin, piyasa değeri ile 2,407 trilyon dolara ulaştı. Bu gelişme ile birlikte Amazon, Gümüş ve Google'ı geçerek dünyanın beşinci en büyük varlığı konumuna yükseldi. Kurumsal ETF girişleri 16 milyar doları aşarken uzmanlar yıl sonu için 150.000 dolar hedefini konuşmaya başladı. ABD'deki kripto yasaları ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) beklentileri bu rallinin arkasında yer alıyor.

Bitcoin Piyasa Değeri 2,4 Trilyon Dolara Dayandı

Kronos Research baş yatırım sorumlusu Vincent Liu, bu rallinin geçici değil sistemik olduğunu belirtti. Liu, "Bu yükselişin arkasında güçlü bir yakınsama var. ETF'ler aracılığıyla kurumsal girişler, Washington'daki politika ivmesi ve sonunda olumlu yöne dönen makro likidite." dedi.

SoSoValue verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF'lerine haftalarca süren pozitif akış 16 milyar doların üzerinde para girişi sağladı. Bu durum, kurumsal talebin sürekli arttığını gösteriyor.

ABD'deki "Kripto Haftası" beklentileri de bu yükselişi destekliyor. Yasama organı bu hafta CLARITY Yasası ve GENIUS Yasası gibi temel kripto önerilerini tartışacak ve büyük olasılıkla onaylayacak.

Vincent Liu, bu faktörler devam ederse ve piyasa Fed'in faiz indirimi için daha net işaretler görürse Bitcoin'in daha fazla yükseliş görebileceğini söyledi. OSL borsasının baş ticari sorumlusu Eugene Cheung da Bitcoin'in 2025 sonuna kadar 130.000 ila 150.000 dolara ulaşma potansiyeli gördüğünü belirtti.

Bitcoin'in dikkate değer yükselişinden altcoinler de faydalandı. Ethereum yüzde 2,71 yükselerek 3.000 doları aştı, XRP yüzde 4,82 ekledi ve 2,91 dolara çıktı. Solana ise yüzde 3,21 artışla 165,9 dolar seviyesine ulaştı.

İlk 30 kripto para biriminin performansını ölçen GMCI 30 Endeksi, son gün içinde yüzde 3,6 yükseldi. Bu durum, Bitcoin'in genel piyasaya olan olumlu etkisini gösteriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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