Bitcoin mayıs senaryosuna geri mi dönüyor?

Glassnode verilerine göre kısa vadeli yatırımcıların ortalama Bitcoin maliyeti, 14 Mayıs'taki yaklaşık 78 bin 713 dolardan 3 Eylül'de 71 bin 188 dolara indi. İki dönem arasındaki maliyet farkı yaklaşık 7500 dolara ulaştı. Bu grup, son hareketinin üzerinden 155 günden az geçen Bitcoinleri kapsıyor.

İki tarihteki fiyatlar ise neredeyse aynı kaldı. Bitcoin 14 Mayıs'ta 81 bin 60 dolar civarında kapanırken 3 Eylül'deki kapanış 81 bin 262 dolar oldu. Aradaki fark yalnızca yüzde 0,25'te kaldı. Kısa vadeli yatırımcıların piyasa değerini maliyetleriyle karşılaştıran MVRV oranı aynı dönemde 1,0298'den 1,1415'e yükseldi.

Mayıs ayında fiyatın yaklaşık yüzde 2,9 düşmesi, bu grubun ortalama maliyetine dönmesi için yeterliydi. 3 Eylül kapanışında aynı mesafe yüzde 12,4'e çıktı. Böylece fiyatla başa baş seviyesi arasındaki mesafe mayıs ayındakinin dört katını aştı. Hesap grubun ortalamasını gösteriyor, her yatırımcının aynı fiyattan alım yaptığı anlamına gelmiyor.

BİTCOİN'DE HACİM YÜKSELİŞE EŞLİK ETMİYOR

Zincir üstü işlemlerdeki kâr oranı önceki rallilerin gerisinde kaldı. Harcanan çıktı kâr oranı (SOPR), 3 Eylül'de 1,0082 olarak kaydedildi. Bu değer, o gün hareket eden Bitcoinlerin önceki hareketlerindeki dolar değerine göre ortalama yüzde 0,82 kâr taşıdığına işaret ediyor. Gösterge Kasım 2024'teki yükselişte 1,086'ya, Temmuz 2025'te ise 1,179'a kadar çıkmıştı.

Düşük oran, yüksek kâr taşıyan eski Bitcoinlerin yoğun biçimde harekete geçmediği yorumunu destekleyebilir. Yine de tek başına uzun vadeli yatırımcıların satış yapmadığını kanıtlamıyor. Zincir üzerindeki her transfer de borsada satış anlamına gelmiyor.

İşlem hacmi bu nedenle önem taşıyor. Haftalık hacim gerilerken önceki haftanın yükselişine eşlik eden sıçrama tekrarlanmadı. Zayıf katılım, yatırımcıların satışa sunduğu Bitcoin miktarının sınırlı kalmasıyla ilişkili olabilir. Yükselişi doğrudan alımlardan çok türev işlemler de destekliyor olabilir. Mevcut tablo, bu iki açıklamadan hangisinin ağır bastığını tek başına göstermiyor.

HAFTALIK KAPANIŞTA 82 BİN 842 DOLAR İZLENİYOR

3 Eylül kapanışını izleyen teknik tabloda ilk eşik 82 bin 842 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu noktanın üzerinde haftalık kapanış, 126 bin 200 dolarlık rekorun ardından oluşan alçalan zirveler dizisinin kırılması açısından önem taşıyor. Hemen üzerinde ise 83 bin 917 dolardaki Fibonacci direnci yer alıyor. Fiyatın bu bölgeyi de aşması, yönün yukarı döndüğüne ilişkin teknik sinyali güçlendirebilir.

Aşağı yönde üç seviye birbirine yakın duruyor. 200 günlük hareketli ortalama 69 bin 664 dolardan, yüzde 50 Fibonacci düzeltme seviyesi 70 bin 855 dolardan geçiyor. Kısa vadeli yatırımcıların yaklaşık 71 bin 188 dolarlık maliyeti de aynı bölgeye denk geliyor. Bu yakınlık, 69 bin 664 ile 71 bin 188 dolar arasındaki bandı olası geri çekilmelerde öne çıkarıyor.

Yükselişin daha geniş katılımla sürmesi için fiyatın dirençleri aşmasına işlem hacmindeki artışın da eşlik etmesi gerekiyor. Bitcoin'in kısa vadeli yatırımcıların ortalama maliyetinin altına inmesi ise bu grubun toplamda yeniden gerçekleşmemiş zarara geçmesi anlamına gelecek. Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 78 bin 807 dolardan işlem görüyor.