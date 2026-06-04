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Bitcoin madencisi IREN'den Avustralya'ya yapay zeka yatırımı

Bitcoin madencisi IREN'den Avustralya'ya yapay zeka yatırımı
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Bitcoin madenciliğinden yapay zeka altyapısına geçiş yapan IREN, bölgenin artan yapay zeka talebini karşılamak için Avustralya'da ilk veri merkezi kampüsünü kuracak. Şirket, Güney Avustralya'da 800 megavatlık kapasiteye ulaşması beklenen bir kampüs için iletim bağlantısı anlaşması imzaladı.

Bundey kasabasında kurulacak kampüs, bölgenin yüksek gerilimli iletim ağına bağlanacak. 2028 yılında faaliyete girmesi planlanan tesis, düzenleyici onaylara tabi olacak. Kampüsün Singapur, Endonezya, Güney Kore ve Japonya'yı kapsayan başlıca bölgesel talep merkezlerine bağlantı sağlaması öngörülüyor.

IREN'in kurucu ortağı ve eş CEO'su Daniel Roberts, "Güney Avustralya, büyük ölçekli yapay zeka altyapısının gerektirdiği her şeyi sunuyor." dedi ve bol temiz enerji, bölgesel bağlantı kapasitesi ile destekleyici eyalet yönetimini bu avantajlar arasında saydı.

IREN, MİCROSOFT VE NVİDİA İLE ORTAKLIK KURMUŞTU

Duyuru, IREN'in geçen bir yıldaki büyüme hamlelerinin yeni halkasını oluşturuyor. Şirket daha önce Microsoft ile çok milyar dolarlık yapay zeka bulut anlaşması imzalamış, Nvidia ile ortaklık kurmuştu. Bu haftanın başında ise Microsoft anlaşmasını teminat gösteren 3,65 milyar dolarlık A dereceli finansman paketini kapattı. Bu finansman, söz konusu anlaşma kapsamındaki GPU harcamalarının neredeyse tamamını karşılıyor.

VanEck'in dijital varlık araştırmaları direktörü Matthew Sigel, projenin erken aşamada olmasından kaynaklanan belirsizlikleri göz önünde bulundurarak yaptığı değerleme analizinde kampüsün IREN hissesine hisse başına yaklaşık 8 dolar değer katabileceğini tahmin etti. Duyurunun ardından IREN hisseleri çarşamba günü piyasa açılışının ilk saatlerinde yüzde 4'e yakın artışla 69 dolar seviyesine yükseldi. Hissenin son bir yıldaki zirve değeri 76,87 dolar olarak kayıtlara geçmişti.

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