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Bitcoin madencilik devi Hut8 zarar açıkladı

Bitcoin madencilik devi Hut8 zarar açıkladı
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Bitcoin madenciliği ve yüksek performanslı bilgi işlem şirketi Hut 8, 2025'in ilk çeyreğinde 134,3 milyon dolar net zarar açıkladı. Şirket, bu zararın entegre bir enerji altyapı sağlayıcısına dönüşüm yolundaki yoğun yatırım dönemini yansıttığını ve gelecek çeyreklerde olumlu sonuçlar beklediğini belirtti.

Nasdaq'ta işlem gören Bitcoin madenciliği ve yüksek performanslı bilgi işlem odaklı enerji altyapı platformu Hut 8, 2025 yılının ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Şirket, bu dönemde 134,3 milyon dolar net zarar ettiğini duyurdu. Bu zarar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 58 düşüş gösteren 21,8 milyon dolarlık çeyrek geliri ve yüzde 60'lık bir gerilemeye işaret eden eksi 117,7 milyon dolarlık düzeltilmiş FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) ile birlikte geldi.

Hut 8 Stratejisinin Meyvelerini Henüz Toplayamadı

Bitcoin madenciliği ve yüksek performanslı bilgi işlem odaklı Nasdaq'ta işlem gören enerji altyapı platformu Hut 8, 2025'in ilk çeyreğinde 134,3 milyon dolar net zarar açıkladı. Bu zarar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 düşüş gösteren 21,8 milyon dolarlık çeyrek geliri ve yüzde 60 gerileme anlamına gelen negatif 117,7 milyon dolarlık düzeltilmiş FAVÖK ile birlikte geldi. Şirket, ilk çeyrek sonuçlarının, entegre bir enerji altyapı sağlayıcısına dönüşüm sürecinde bulunduğu yoğun yatırım dönemini yansıttığını belirtti.

Hut 8 CEO'su Asher Genoot, "Sonuçlarımızda da görüldüğü üzere, ilk çeyrek bilinçli ve gerekli bir yatırım aşamasıydı. Bu çalışmanın getirilerinin önümüzdeki çeyreklerde giderek daha belirgin hale geleceğine inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Şirket, Eric Trump ve Donald Trump Jr. dahil olmak üzere yatırımcılar tarafından desteklenen American Data Centers Inc. şirketine, Hut 8'in ASIC madencilerinin stratejik katkısı yoluyla oluşturulan çoğunluk hissesine sahip iştiraki American Bitcoin'in kuruluşunu vurguladı. American Bitcoin olarak yeniden markalanan iştirak, madencilik ve Bitcoin birikimine odaklanan "saf oyuncu" bir Bitcoin madencisi konumunda.

Şirket, "American Bitcoin'in kuruluşu sayesinde mümkün kılınan düzenlenmiş sermaye tahsis çerçevesi, yüksek performanslı bilgi işlem gibi daha düşük sermaye maliyetli işleri ölçeklendirme kabiliyetimizi güçlendiriyor." dedi.

İlk çeyrek sonuçlarına göre, nisan ayı başında tamamlanan büyük bir ASIC filo yükseltmesinin etkisiyle, çeyrekte hash oranında yüzde 79 artış ve filo verimliliğinde yüzde 37 iyileşme görüldü.

Bu arada Hut 8, 31 Mart 2025 itibarıyla 847,2 milyon dolar değerinde 10.264 Bitcoin rezervine sahipti. Hut 8'in Nasdaq borsasındaki hisseleri, Bitcoin fiyatının aynı gün 100.000 dolar direnç çizgisinin üzerine çıkmasıyla birlikte perşembe günü yüzde 11,93 yükselerek 14,17 dolardan kapandı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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