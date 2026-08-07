Bitcoin madencilerinde yapay zeka dönüşümü karşılık bulmadı

Blocksbridge Consulting'in yeni analizine göre yapay zeka altyapısı duyurularına piyasa tepkisi son iki yılda ciddi biçimde zayıfladı. Haziran 2024 ile Ağustos 2026 arasında açıklanan 25 yapay zeka ve HPC altyapı anlaşmasını inceleyen rapor, duyuru günündeki ortalama hisse hareketinin ilk anlaşmalarda yaklaşık yüzde 24'ten en yeni anlaşmalarda yaklaşık yüzde 10'a gerilediğini ortaya koydu. Anlaşmaların boyutu ve değeri artmasına rağmen medyan hisse kazancı da aynı dönemde yaklaşık yarıya düştü.

Rapora göre anlaşmalarda megavat başına yıllık sözleşme geliri zamanla arttı. Bu durum, yapay zeka barındırma anlaşmalarının giderek daha kârlı hale geldiğini gösteriyor. Ancak bu tür anlaşmalar yaygınlaştıkça yatırımcılar, açıklanan sözleşme tutarları yerine uygulamaya, finansmana ve uzun vadeli kârlılığa daha fazla ağırlık vermeye başladı.

İLK ANLAŞMALAR YÜZDE 60 PRİM YAPTI, YENİLER SÖNÜK KALDI

Bu değişim, piyasanın büyük duyurulara verdiği tepkide açıkça görülüyor. Core Scientific'in CoreWeave ile yaptığı ilk barındırma anlaşması hisseyi yüzde 40'tan fazla yükseltmiş, Applied Digital'ın ilk CoreWeave kiralaması yaklaşık yüzde 49, TeraWulf'un ilk Fluidstack anlaşması ise neredeyse yüzde 60 kazandırmıştı. Daha yeni dev anlaşmalar ise çok daha sönük karşılık buldu. TeraWulf'un Anthropic ile imzaladığı 401 megavatlık barındırma anlaşması hisseyi yalnızca yüzde 5 artırdı. CleanSpark'ın 6,6 milyar dolarlık yapay zeka barındırma anlaşması hisseyi yaklaşık yüzde 9 yükseltirken Bitdeer'in yeni Tydal sözleşmesi hisseyi kısa süreliğine yaklaşık yüzde 12 yukarı taşıdı ancak bu kazanç kapanışa kadar kayboldu.

SEKTÖR ENDEKSİ HAZİRAN ZİRVESİNDEN YÜZDE 28,5 GERİLEDİ

Yapay zeka ve yüksek performanslı bilişim iş yüklerini benimseyen Bitcoin madencilik hisselerinin performansı da piyasadaki bu soğumayı yansıtıyor. Yapay zeka veri merkezleri ve dijital altyapı projeleri geliştiren halka açık şirketleri izleyen TEM Yapay Zeka Altyapısı Büyüme Endeksi, haziran ayındaki zirvesinden yaklaşık yüzde 28,5 geriledi. Bu düşüş, yapay zeka altyapısına talep güçlü kalmayı sürdürse de yatırımcıların temkinli hale geldiğine işaret ediyor.

Endeks son bir yılda hâlâ belirgin biçimde yukarıda olsa da ivmesi son aylarda yavaşladı. Benzer bir geri çekilme, temmuz zirvesinden yaklaşık yüzde 17 düşen Philadelphia Yarı İletken Endeksi'nde de görülüyor.

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