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Bitcoin kritik eşikte alarm veriyor
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Standard Chartered küresel dijital varlık araştırma başkanı Geoff Kendrick, Bitcoin'in (BTC) 90.000 dolar destek seviyesinin altına düşmesi durumunda spot ETF satışlarının hızlanabileceği ve fiyatın 80.000 doların alt seviyelerine kadar gerileyebileceği konusunda uyardı. Bu düşüşün tüm kripto para piyasasında yüzde 10'luk kayıplara yol açabileceğini belirtti.

Kripto para piyasasında tedirgin bekleyiş sürerken, Standard Chartered tarafından dikkat çeken bir analiz yayımlandı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Powell'ın sert açıklamalarının ardından başlayan satış baskısı, spot ETF yatırımcılarının pozisyonlarını riske soktu.

Standard Chartered Bitcoin İçin Düşüş Senaryosunu Açıkladı

Standard Chartered'ın dijital varlıklar araştırma birimi, Bitcoin için kritik teknik seviyelere dikkat çekti. Geoff Kendrick'in hazırladığı raporda, makroekonomik koşulların kripto para piyasasını baskıladığı vurgulandı.

Piyasadaki satış baskısının 18 Aralık'ta Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla başladığını hatırlatan Kendrick, Bitcoin'in 13 Ocak'ta 90.000 dolar seviyesine kadar gerilediğini belirtti.

ABD seçimlerinden bu yana spot ETF ve MicroStrategy alımlarının kar sağlayamadığına dikkat çeken araştırma başkanı, son günlerdeki satışların çoğunun zararına gerçekleştiğini ifade etti.

Standard Chartered, kısa vadeli risklere rağmen uzun vadeli Bitcoin hedefini devam ettirdiğini belitti. Banka, Trump yönetimi altında kurumsal fon akışlarının yeniden başlamasıyla 2025 yılı sonuna kadar Bitcoin'in 200.000 dolar seviyesine ulaşmasını öngörüyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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