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Bitcoin fiyatı için çarpıcı iddia: 2028 Bitcoin tahmini herkesi şaşırttı

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Pantera Capital'in kurucusu Dan Morehead, Donald Trump'ın Blockchain dostu politikalarıyla Bitcoin'in (BTC) yükseliş trendini sürdüreceğini öngörüyor. Morehead, Bitcoin'in 2028'e kadar 740.000 dolara ulaşabileceğini ve piyasa değerinin 15 trilyon dolara yükselebileceğini belirtiyor.

Kripto para sektörünün önde gelen yatırım şirketlerinden Pantera Capital, Bitcoin için çarpıcı bir projeksiyon yayımladı. Firma, 2013 yılında Bitcoin sadece 65 dolarken başlattığı yatırım fonuyla rekor getiri elde ederken, kurucusu Dan Morehead, Bitcoin'in yıllık yüzde 88'lik bileşik büyüme oranıyla ilerleyerek 2028'de 740.000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Bitcoin 2028'de Zirveye Ulaşacak

Dan Morehead'in öngörülerine göre Bitcoin, mevcut büyüme trendini sürdürdüğü takdirde beş yıl içinde 740.000 dolara ulaşabilir. Bu rakam, 500 trilyon dolarlık küresel finansal varlıklar göz önüne alındığında makul görünüyor.

Yatırım dünyasındaki olumlu hava, Bitcoin'in son dönemde tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmasını sağladı. Trump yönetiminin Blockchain teknolojisine yönelik pozitif yaklaşımı, sektörde düzenleyici netliğin artacağına dair beklentileri güçlendiriyor.

Pantera Bitcoin Fonu, 2013 yılında Bitcoin'in 65 dolar seviyesinde olduğu dönemde yatırımlarına başladı. Morehead, Bitcoin'i "altından sonraki ilk küresel para birimi" ve "ilk sınırsız ödeme sistemi" olarak tanımlıyor. Günümüzde yaklaşık 2 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Bitcoin, Meta şirketini geride bırakarak dünyanın en büyük altıncı varlığı konumuna yükseldi.

Bitcoin fiyatı için çarpıcı iddia: 2028 Bitcoin tahmini herkesi şaşırttı
Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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